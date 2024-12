Ferrero: partnership con Pool Sci Italia

Pool Sci Italia, consorzio dei fornitori tecnici delle Squadre Nazionali di Sci Alpino, annuncia la collaborazione con Ferrero all’interno del suo evento Prove Libere Tour 2025, il più importante appuntamento itinerante in Italia dedicato agli ski test al pubblico. Grazie alla presenza di marchi iconici legati a Ferrero come Nutella, Pocket Coffee e Fulfil, questa neonata partnership sottolinea l’intento di promuovere un'esperienza positiva sulla neve, permettendo ai partecipanti di coniugare al meglio momenti di sport con situazioni conviviali. In un contesto unico come quello offerto da alcune delle più apprezzate località sciistiche italiane, il Prove Libere Tour 2025 offre al pubblico l'opportunità di testare gratuitamente le migliori attrezzature tecniche del mercato.

Nella fattispecie, il tour si snoda in otto tappe da novembre a marzo (due già effettuate), e non si tratta solo di un evento promozionale, ma anche e soprattutto un’opportunità formativa. Ad ogni tappa, infatti, è permesso ai partecipanti di confrontarsi con skimen professionisti, ricevere consigli personalizzati sull’attrezzatura e assimilare le regole fondamentali per sciare in sicurezza. Pool Sci Italia considera la formazione e la cultura sportiva pilastri fondamentali della propria mission. Dalla scelta dell’attrezzatura ideale alle protezioni più adatte, il Tour si propone di rendere ogni sciatore consapevole e preparato. L'interessamento di un partner di assoluta importanza come Ferrero rappresenta senza dubbio un valore aggiunto significativo per il Prove Libere Tour 2025,consolidando così la missione di Pool Sci Italia: offrire non solo un'occasione di approfondimento nella conoscenza di sci e accessori, ma creare anche condizioni che favoriscano momenti di aggregazione e divertimento per le migliaia di appassionati che partecipano all’evento.

In ogni tappa del Prove Libere Tour, Nutella accoglie il pubblico con la sua inconfondibile “colazione ad alta quota”. All’interno di un chiosco dedicato, gli appassionati di sci possono gustare specialità esclusive, come il classico “pane e Nutella”, insieme alle novità Nutella Muffin e Nutella Donut. Una pausa golosa e rigenerante, pensata per iniziare la giornata sulle piste con il giusto apporto di energia e positività.

Il ritmo di una giornata sulla neve richiede energia e determinazione. Pocket Coffee, con il suo perfetto equilibrio tra cioccolato e caffè, offre degustazioni gratuite direttamente sulle piste, accompagnate da attività coinvolgenti e interattive. I partecipanti avranno anche l’opportunità di aggiudicarsi gadget esclusivi, trasformando ogni pausa in un momento di piacere e intrattenimento.

Fulfil, la nuova linea di barrette proteiche e vitaminiche, è protagonista nelle aree dedicate alla discesa. Gli sciatori e il pubblico potranno partecipare a divertenti giochi di destrezza, sfidando amici e familiari per aggiudicarsi le barrette Fulfil e scoprire come mantenere alta l’energia e vitalità durante una giornata sulle piste.

Pool Sci Italia e Ferrero invitano tutti, appassionate e appassionati di sci, a partecipare alle prossime tappe del Prove Libere Tour 2025 a partire dalla prossima di Alleghe, in provincia di Belluno, del 28 e 29 dicembre, dove la passione per lo sport, la qualità delle attrezzature e il piacere di condividere momenti unici si uniranno per trasformare ogni giornata sulla neve in un’esperienza indimenticabile.