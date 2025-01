Heineken: la prima campagna del 2025 celebra la sobrietà

Un messaggio chiaro: se qualcuno rimane sobrio, non importa perché, è una scelta da rispettare. Questo il fulcro della nuovissima campagna "0.0 Reasons Needed" di Heineken, in uscita a gennaio. Sebbene esistano ancora pressioni sociali sulla moderazione, Heineken punta ad infrangere infrangere lo stigma associato alla scelta di non bere alcolici, difendendo il diritto delle persone a fare scelte senza subire giudizi.

Attraverso la campagna "0.0 Reasons Needed", il brand mira a elevare coloro che vogliono semplicemente gustare una Heineken 0.0 per il suo ottimo sapore, assicurando che tutti siano autorizzati ad abbracciare la moderazione, se lo desiderano. La serie di spot pubblicitari prende in giro alcuni degli stereotipi associati alla scelta di non bere alcolici, come ad esempio presumere che qualcuno debba essere il conducente designato o che sia a dieta. Indipendentemente da ciò che le persone potrebbero supporre quando ti vedono gustare una Heineken 0.0, non c'è una ragione speciale dietro.

Gli spot televisivi, diretti da Hanna Maria Hendrich e girati a Barcellona, andranno in onda in tutto il mondo a gennaio 2025.La campagna attinge al punto culturale più ampio secondo cui le abitudini di consumo di bevande alcoliche delle persone stanno cambiando e si chiede se abbiamo bisogno di mesi di astinenza come "Dry January" e "Sober October" nella nostra agenda per scegliere opzioni analcoliche.

Insieme agli spot pubblicitari della campagna, Heineken 0.0 sta lanciando una nuova ricerca del professor Charles Spence dell'Università di Oxford per dimostrare che nonostante l'accettabilità di bevande analcoliche e a basso contenuto alcolico sia elevata, sceglierne una può comunque far storcere il naso.

"Il lancio di Heineken 0.0 nel 2017 ha rivoluzionato il settore analcolico", sottolinea Nabil Nasser, Global Head of Heineken Brand. "Un marchio premium e di alta qualità che offre uno 0.0 ha contribuito a rendere cool la moderazione. È emozionante vedere questa nuova ricerca scoprire una crescente accettazione sociale delle bevande analcoliche; non solo accettate, ma anche qualcosa che le persone vedono come una scelta cool e sicura. Detto questo, è evidente che c'è ancora da lavorare con la ricerca che mette in luce il basso e nessun giudizio sull'alcol esiste ancora, quindi dobbiamo essere dinamici e creativi su come affrontiamo questi stereotipi. Siamo orgogliosi della nostra ottima Heineken 0.0 e del suo ruolo nell'aiutare a rimuovere gli stigmi in questo settore, in modo che le persone possano goderselo senza essere giudicate. Forse qualcuno è il conducente designato, o forse hanno semplicemente voglia di un rinfrescante Heineken 0.0: la nostra ultima campagna dimostra che la conclusione è che non hai bisogno di un motivo speciale per stare senza alcol".

Da parte sua, Bruno Bertelli, Ceo globale di LePub (agenzia che ha firmato la campagna di Heineken), Cco Publicis Worldwide, ha aggiunto: "Questa campagna sfida i pregiudizi sul consumo di birra analcolica. Heineken 0.0 non è solo un'alternativa: il suo ottimo sapore si adatta perfettamente ai momenti della vita reale. Un buon sapore parla da solo, senza bisogno di una ragione speciale".

