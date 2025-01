Sigep /3. Pernigotti rilancia "Signor Stefano"

Pernigotti SpA torna nel mercato dei semilavorati per la gelateria con il nuovo brand “Signor Stefano”. La storica azienda dolciaria di Novi Ligure (Alessandria) – di proprietà, a partire dal 2022, del fondo di investimento lussemburghese JP Morgan Asset Management e di Invitalia – rientra in un settore dove per decenni è stata tra i principali operatori di riferimento. Nel 2019, periodo in cui era di proprietà del gruppo turco Toksoz, aveva ceduto a terzi il relativo ramo d’azienda. La presentazione ufficiale di questa importante iniziativa è prevista in occasione di “Sigep World 2025”, la 46° edizione del salone internazionale di riferimento per il settore foodservice, che si svolgerà dal 18 al 22 gennaio alla Fiera di Rimini. Il brand “Signor Stefano” è un omaggio a Stefano Pernigotti, nome del fondatore e anche dell’omonimo ultimo erede e cavaliere del lavoro della dinastia di imprenditori dolciari.



“La nostra azienda è stata la prima a produrre a livello industriale semilavorati di alta qualità per la gelateria professionale a metà degli anni ’30 ed il legame con questo settore è ancora vivo nella memoria degli operatori specializzati”, conferma Attilio Capuano, amministratore delegato di Pernigotti SpA. “Intendiamo così sottolineare la profondità delle radici ed il legame con il territorio di Novi Ligure, dove tutto è cominciato e dove lavoreranno le maestranze e le linee produttive dedicate a questa nuova avventura. Il grande ritorno di Pernigotti in questo ramo di business rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il rilancio dell’azienda ed è espressione di un lavoro di concerto tra il nuovo management ed i soci, fortemente determinati nel restituire a Pernigotti le posizioni di mercato che ha sempre occupato”.



Durante Sigep World 2025”, Pernigotti presenterà il nuovo catalogo di “Signor Stefano” con circa 60 referenze relative a semilavorati (polveri e creme) per le gelaterie professionali. E’ stata anche creata la nuova Divisione Gelateria, con la collaborazione di grandi professionisti del settore, ed avviata la commercializzazione in Italia e all’estero. “Ripartiamo da un passato prestigioso, proponendo nuove ricette legate alla migliore tradizione e utilizzando materie prime ed ingredienti di altissima qualità”, sottolinea Gianluca Cazzulo, direttore commerciale di Pernigotti SpA. “Esattamente come per il lavoro fatto per i prodotti iconici di Pernigotti nel mondo consumer, che sono stati rivisitati, innovati e qualitativamente migliorati, come ad esempio con l’utilizzo di sole nocciole italiane, anche nel mondo dei semilavorati per gelateria Pernigotti proporrà i suoi altissimi standard qualitativi, ancorati alla tradizione ma che recepiranno le ultime tendenze emerse in questi cinque anni di assenza dal mercato".