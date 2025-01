Sigep /2. Eurovo: dalla pasticceria alla mixology, l'uovo è protagonista

Quando pensiamo all’uovo, spesso ci limitiamo a vederlo come un semplice ingrediente. Ma cosa succede se cominciamo a guardarlo per quello che è realmente? Una materia prima nobile, ricca di potenziale inesplorato, capace di diventare il cuore pulsante della creatività gastronomica. Con il concept “Molto più di un Uovo”, Eurovo intende ridefinire il ruolo dell’uovo a Sigep 2025, invitando i professionisti a esplorare nuove possibilità e a riscoprirne il valore.

Dal 18 al 22 gennaio 2025, Rimini Expo Centre diventerà il centro dell’innovazione gastronomica. Sigep, il salone internazionale dedicato alla pasticceria, gelateria, panificazione artigianale e caffetteria, sarà l’occasione per vivere l’esperienza Eurovo. Cinque giorni intensi, ricchi di ispirazione, dimostrazioni live e incontri con i protagonisti del settore.

Sigep 2025 sarà per Eurovo il palcoscenico di un viaggio straordinario che porterà l’uovo fuori dagli schemi tradizionali. Un percorso che attraversa la pasticceria, lo street food gourmet, la mixology, fino alla gelateria e alla caffetteria, mostrando come questo ingrediente possa diventare fonte di innovazione, creatività e valore aggiunto.

La pasticceria ha sempre riconosciuto il valore dell’uovo, ma è arrivato il momento di guardare oltre. Eurovo esplorerà come l’uovo possa essere il motore di una rivoluzione che abbraccia nuovi trend – dalla sostenibilità alla creatività dirompente – senza mai perdere il legame con la tradizione.

I visitatori scopriranno come i prodotti Élite e Bakery Innovation possano trasformare i dolci tradizionali in creazioni all’avanguardia, grazie a una squadra d’eccezione. Saranno presenti: Gino Fabbri, ambasciatore del Gusto e della Qualità di Élite Eurovo Service, e i maestri pasticceri Davide Malizia, Leonardo Di Carlo, Alessandro Bertuzzi, Damiano Suma, Giuseppe Amato, Denis Dianin, Sal De Riso, Luigi Biasetto e Giuseppe Gagliardi.

Lo street food incontra l’alta cucina e l'uovo diventa il protagonista di panini e proposte ready-to-go gourmet pronte a ridefinire l’esperienza del cibo di strada. Con il supporto di Bonelli, realtà in continua evoluzione del territorio emiliano-romagnolo, e Dai Bravi Ragazzi, famosi per il loro food truck in tutto il territorio lombardo, scopriremo come l’uovo possa trasformare un panino in un’opera culinaria sofisticata. Grande protagonista la ricca gamma di referenze Eurovo Service, dagli ovoprodotti alle uova sode e di quaglia fino ai semilavorati come Cuisine Royale, ideale per stupire nelle ricette a base di carbonara o uova strapazzate.

L’innovativa Bevanda le Naturelle a base di albume d’uovo sarà la star dell’experience dedicata alla gelateria e caffetteria. Ideale per realizzare gelati senza lattosio, senza zuccheri e fino al 50% in meno di grassi e calorie.

Ma non solo: perfetto per cappuccini cremosi e applicazioni di latte art, questo prodotto rappresenta la sintesi perfetta tra gusto, benessere e versatilità. Sotto la guida di esperti come Gianni Cocco e Francesco Corona, insieme ai maestri gelatieri Mario Feliciani ed Eugenio Morrone, i visitatori potranno scoprire nuove esperienze di gusto. Ad arricchire questa esperienza, la partecipazione della gelateria BurroCacao, una realtà familiare d’eccellenza del territorio romagnolo, che porterà la propria visione unica del gelato artigianale.

Grazie alla gamma Lolli, portiamo l’arte della mixology a un nuovo livello. Sotto la guida del campione mondiale Bruno Vanzan, l’uovo diventa un elemento di sofisticazione, capace di donare struttura e originalità a cocktail e bevande. Una rivoluzione nel bicchiere che ispira i professionisti a sorprendere i propri clienti.