Despar: al via celebrazioni per i 65 anni dell'insegna

Un anno di traguardi, nuovi progetti e nuovi obiettivi: inizia così il 2025 di Despar Italia, la società consortile che riunisce sotto il marchio Despar sei aziende della distribuzione alimentare e negozianti affiliati. Dalla 21° edizione di Marca by Bologna Fiere, infatti, Despar Italia avvia i festeggiamenti per i 65 anni del brand in Italia che ricorre nel 2025 e presenta lo sviluppo della propria offerta a marchio con l’introduzione in tutte le regioni in cui l’Insegna è presente di S-Budget, la linea convenienza rivolta al cliente che cerca il risparmio senza rinunciare alla qualità.

Un percorso di crescita continuo per il marchio dell’Abete testimoniato dalle performance registrate della private label che continua ad essere uno dei principali driver di crescita dell’Insegna. Despar Italia ha chiuso il 2024 registrando ottime performance per la Mdd: la quota di mercato a valore sul totale vendite grocery della MDD Despar ha raggiunto il 23,9% in crescita di 1,2 punti rispetto al 2023 (Fonte Nielsen I+S), con una quota di mercato totale Italia che raggiunge il 22,6%, in crescita di 0,3 punti. Il fatturato alle casse dei prodotti a marchio Despar nel 2024 è arrivato a superare il miliardo di euro, con un incremento del 7,5% a valore rispetto al 2023 (Fonte: NielsenIQ I+S).

“Il prodotto a marchio è da sempre una leva di posizionamento distintiva per la nostra Insegna", ha commentato Filippo Fabbri (foto), direttore generale di Despar Italia. "Negli ultimi anni, caratterizzati da un’evoluzione delle abitudini d’acquisto, la nostra offerta Mdd ha acquisito un ruolo sempre più importante poiché nel prodotto a marchio il cliente trova il giusto equilibrio tra prezzo e qualità. Un’ascesa testimoniata anche dai numeri che portano la nostra marca privata ad essere tra le best performer nella Gdo italiana e che ci spinge a continuare a investire nella private label con l’obiettivo di raggiungere una quota di mercato dei nostri prodotti Mdd del 25% entro la fine del 2025. Per questo abbiamo scelto di ampliare il nostro assortimento con l’introduzione della linea S-Budget in tutti i territori in cui siamo presenti, integrando la nostra offerta con un’ampia gamma di articoli ad alta convenienza, senza rinunciare alla componente imprescindibile della qualità, con l’obiettivo di tutelare il potere di acquisto e intercettare le esigenze di risparmio di alcune fasce di clientela. Una linea nella quale si esprimono i valori di prossimità e vicinanza alle persone che da sempre sono nel Dna di Despar, di cui proprio nel 2025 festeggiamo i 65 anni di presenza in Italia. Un traguardo che celebriamo con numerose iniziative per continuare a raccontare i valori di prossimità e radicamento territoriale e il legame di vicinanza e fiducia che ci unisce ai nostri clienti che rappresentano le solide basi su cui affrontare le prossime sfide e proseguire il nostro percorso di sviluppo”.

Despar punta ad offrire ogni giorno qualità e convenienza sugli scaffali dei propri punti vendita: nel primo quadrimestre 2025, infatti, arriva in tutti i negozi del marchio dell’Abete S-Budget, la linea convenienza che rappresenta una soluzione concreta per il cliente che vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità, garantita dai rigorosi controlli applicati a tutta la filiera, dalla selezione delle materie prime, alla loro lavorazione fino alle fasi di confezionamento e distribuzione.

S-Budget è un marchio già presente sugli scaffali dei negozi di Despar Nord in Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Lombardia, con un paniere completo di oltre 700 prodotti alimentari e non, capaci di garantire al cliente un risparmio medio del 30% sul carrello della spesa e confermandosi, negli anni, driver strategico di crescita del prodotto a marchio.

Nella prima fase di lancio della linea a livello nazionale, il portafoglio di S-Budget in Italia si comporrà di oltre 250 prodotti per la spesa quotidiana, includendo prodotti alimentari e non alimentari tra cui pasta, farina, burro, surgelati, latticini, salumi confezionati, condimenti, bevande e articoli per l’igiene della casa e la cura della persona e punta, in un secondo momento, ad ampliarsi con ulteriori referenze per soddisfare le più ampie esigenze di spesa.

Segno distintivo di S-Budget è l’icona del “borsellino”, un originale portamonete animato che rappresenta la filosofia di accessibilità e convenienza che caratterizza la linea S-Budget nata proprio con l’obiettivo di tutelare il potere d’acquisto delle famiglie, offrendo prodotti ad alta convenienza adatti alla capacità di spesa di tutti i clienti grazie a prezzi più contenuti, ma con tutte le garanzie di qualità del marchio Despar.

1/ Continua