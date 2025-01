Despar /2. S-Budget si estende dal Nord a tutta Italia

Accanto all’annuncio dell’ampliamento della propria offerta private label, Marca by Bologna Fiere è stata anche la cornice dalla quale Despar Italia ha dato il via alle celebrazioni per il 65° anniversario di presenza dell’Insegna in Italia che ricorre nel 2025 (leggi notizia EFA News).

Il marchio Despar è infatti presente in Italia dal 1960, quando una decina di imprenditori del commercio all’ingrosso e alcune centinaia di dettaglianti decidono di aderire al progetto avviato nel 1932 in Olanda dove, da un'idea di Adriaan Van Well nasce Spar, il marchio che univa commercianti all’ingrosso e al dettaglio indipendenti per formare una catena commerciale su base volontaria. Negli anni successivi il marchio Despar si consolida in Italia con la nascita nel 1962 di Spar Centrale Italiana diventata nel 1968 il Consorzio Despar Italia, oggi Despar Italia, che avvia l’espansione territoriale del marchio attraverso un percorso di continua evoluzione facendo leva sui pilastri fondanti che caratterizzano l’identità del marchio dell’Abete, la prossimità, la capillarità della rete e la vicinanza alle persone e ai territori.

E proprio l’anniversario dei 65 anni di presenza di Despar in Italia sarà il filo conduttore delle attività di comunicazione dell’Insegna per il 2025 che sono state presentate in occasione di Marca by Bologna Fiere.

A dare inizio ai festeggiamenti, è una campagna offline al via nei primi mesi dell’anno veicolata attraverso i principali punti di contatto con il cliente, dal volantino al punto vendita alle affissioni, caratterizzata dal payoff “Da 65 anni sei in buone mani” che racconta i valori di fiducia, competenza e qualità che da sempre caratterizzano la filiera Despar.

Il concept creativo mette al centro l’immagine del passaggio di mano dei prodotti Despar dai produttori al punto vendita e dal punto vendita alle case dei clienti, proprio con l’obiettivo di raccontare la stretta relazione che lega l’Insegna dell’Abete ai suoi clienti e ai produttori con i quali collabora, portando valore aggiunto ai territori e alle persone.

Le celebrazioni proseguiranno nel mese di febbraio con il concorso “Festeggia con Despar”, un’iniziativa a livello nazionale che coinvolgerà i punti vendita diretti e affiliati di tutta Italia che permetterà ai clienti di aggiudicarsi premi con vincita immediata, premi speciali dedicati ai diversi territori e di partecipare all’estrazione finale con la possibilità di vincere un premio esclusivo.

Per consolidare ulteriormente la brand awareness sarà inoltre incrementato del 25% il budget pubblicitario, rafforzando ulteriormente la presenza dell’Insegna dell’Abete in TV, radio e sui canali social con diversi flight di comunicazione nel corso dell’anno. Un’attenzione speciale sarà poi riservata ai collaboratori e ai fornitori di Despar attraverso l’organizzazione di una convention nazionale e di una convention dedicata agli imprenditori affiliati con le quali il marchio dell’Abete vuole mettere al centro le persone, motore e cuore pulsante dell’Insegna.

Accanto all’estensione della linea S-Budget su tutti i territori in cui l’Insegna è presente, Despar Italia si è presentata a Marca 2025, il principale evento italiano dedicato alla marca del distributore, con le novità più recenti introdotte nella propria offerta a marchio che, con l’aggiunta di S-Budget, comprende oggi 17 linee Mdd Despar per un totale di oltre 4.700 referenze e che continua ad essere un elemento strategico per la crescita dell’insegna, facendo leva sul binomio qualità e convenienza e sui pilastri che ne caratterizzano lo sviluppo: la sostenibilità, l’attenzione alla sana alimentazione e la valorizzazione dei prodotti locali e delle filiere agroalimentari italiane, come conferma la collaborazione con più di 400 fornitori, di cui oltre il 90% sono italiani, per la produzione delle referenze a marchio.

Tra le novità presentate a Marca e inserite recentemente nell’assortimento ci sono: i taralli intrecciati a mano Despar Premium, lo yogurt Scelta Verde Bio,logico, oltre che la pasta di semola proteica Despar che arriverà a breve sugli scaffali. Nel 2025 è inoltre previsto il restyling di numerose referenze, tra cui la grafica della linea Free From senza glutine e senza lattosio, e il lancio di circa 200 nuovi prodotti, con uno sguardo rivolto alle nuove tendenze del mercato e a segmenti con opportunità di crescita interessanti quali l’ambito degli alimenti specializzati, come il funzionale, o dei prodotti premium che valorizzano le filiere corte e i prodotti tipici locali.