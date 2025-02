Beer&Food Attraction: beverage e mixology si incontrano a Riminifiera

Inaugurata ieri mattina, alla Fiera di Rimini, la 10° edizione di Beer&Food Attraction, manifestazione B2B organizzata da Italian Exhibition Group per tutto il settore dell’industria Bar&Beverage. Fino a martedì 18 febbraio nei padiglioni del quartiere fieristico riminese le proposte beverage di alta qualità, le eccellenze birrarie italiane e internazionali, i soft drink e la mixology si abbinano con le proposte food, dal casual dining all’aperitivo, offrendo una gamma completa di prodotti e servizi per il canale foodservice.

Tema della cerimonia d’apertura “Qualità, Tendenze, Innovazione: l'Horeca di Domani”. Sono intervenuti Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, l’onorevole Mirco Carloni, presidente Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, Emma Petitti e Alice Parma, consigliere alla Regione Emilia-Romagna, e Juri Magrini, assessore al Bilancio e alle attività economiche del Comune di Rimini. Tra i relatori: Antonio Portaccio, presidente di Italgrob; Alfredo Pratolongo, presidente di Assobirra; Vittorio Ferraris, presidente di Unionbirrai; Rocco Pozzulo, presidente di Fic-Federazione Italiana Cuochi; Aldo Mario Cursano, vicepresidente vicario nazionale di Fipe-Federazione Italiana Pubblici Esercizi. A fare gli onori di casa è stato Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group (N. B. – pe le dichiarazioni si veda il comunicato a parte). Nel suo intervento, Ermeti ha anticipato in anteprima la grande novità 2026: Mixology Attraction, una vera e propria fiera, con un brand autonomo, che si affiancherà con pari dignità a Beer&Food Attraction.

Al termine della cerimonia si è tenuta la consegna del Lorenzo Cagnoni Award, in partnership con Angi - Associazione Nazionale Giovani Innovatori e Ice Agenzia per premiare le idee più innovative del settore Out of Home.

Beer&Food Attraction quest’anno presenta i più esclusivi cocktail bar italiani (e un noto locale di Barcellona), trasferitisi in Fiera per raccontare il futuro del mondo mixology: imperdibile il campionario di sculture di ghiaccio utilizzate per il mondo bar e realizzate con la tecnologia 4D. Cresce l’offerta “low alcol”: dalla birra al gin, passando per lo spritz, non resta che andare alla scoperta delle novità. E poi le birre ipocaloriche e le bevande a base di acqua di cactus, che sfruttano le proprietà nutrienti e antiossidanti della pianta grassa. Fra le birre, non c’è che l’imbarazzo della scelta: da quella al peperoncino Habanero a quella col mosto d’uva...

La manifestazione è arricchita da diverse arene, veri e propri palcoscenici dedicati a talk, competizioni e contenuti di alto livello. Tra queste: Horeca Arena (padiglione C3) ospita la 14ª edizione di International Horeca Meeting di Italgrob, con un ricco programma di talk e workshop in collaborazione con tutte le associazioni della filiera e società di ricerca, quali The European House Ambrosetti, Circana, Trade Lab e Formind. L’evento clou di IHM sarà il Congresso “Fuoricasa: l’ora del cambiamento! Politiche e strategie per una ripresa sostenibile” in programma domani, lunedì 17 febbraio alle 10.30, in Sala Neri.

Mixology Circus (Padiglione C1): area dedicata al mondo della mixology con 11 cocktail bar d’eccellenza, masterclass e talk. La novità di quest’anno è il "Mixology Village", che riunisce aziende produttrici di spirits e accessori per bartender e l’area "Sparkling&Mix", dedicata alle migliori proposte di vini frizzanti per la miscelazione.

Fic Arena (padiglione A3) ospita la 9ª edizione dei Campionati della Cucina Italiana della Fic - Federazione Italiana Cuochi, con 500 concorrenti coinvolti. Novità 2025: il Global Chefs Challenge - European Gran Prix 2025, evento di selezione europea di alta cucina che prepara i partecipanti al campionato mondiale del circuito Worldchefs.