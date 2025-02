Beer&Food Attraction/4. Assegnato il Lorenzo Cagnoni Award

Tre start-up e sei aziende sono state premiate con il Lorenzo Cagnoni Award, dedicato ai progetti più innovativi nei settori del foodservice e del beverage. La premiazione è andata in scena oggi a Beer&Food Attraction,organizzato da Italian Exhibition Group e in corso alla Fiera di Rimini fino a martedì 18 febbraio. Per quanto riguarda le start-up, a trionfare sono state Pasitea (realizza estrazioni molecolari ad alta efficienza per creare prodotti nutraceutici, tra cui un gin innovativo); Paesano (produce liquori e amari con frutta ed erbe aromatiche autoctone, con alta percentuale di materia prima) e Maltese (e-commerce specializzato nella vendita di birre artigianali nazionali e internazionali per consumatori e Ho.Re.Ca).Per quanto riguarda le aziende erano 6 le categorie in gara. Per la birra è stata premiato il Birrificio Baladin (Cuneo), per gli spirits l’azienda Natys (Milano), sui soft drink Bioinagro (Agrigento), per il food Ham Gourmet (Napoli). Infine, Carslberg ha trionfato per le tecnologie e Ottakringer Brauerei sulle innovazioni digitali.

Sempre nel corso di Beer&Food Attraction è stato assegnato il premio "Birra dell'Anno": la 20° edizione del concorso organizzato da Unionbirrai ha insignito il "50&50" di Varese come miglior birrificio artigianale indipendente in Italia. Il birrificio, aperto nel 2014, ha trionfato in una competizione serrata che vedeva confrontarsi ben 257 locali in tutta Italia con 2.092 birre complessive. E tra le 45 categorie in gara, il ‘50&50’ ha conquistato il primo posto in tre differenti specialità (aggiungendo anche un bronzo) grazie alle referenze Session Apa/Ipa, New England IPA e White Italian Grape Ale. Più in generale, sulle 45 categorie premiate da una commissione di 81 giudici, la Lombardia ha fatto bottino pieno con 12 ori e 29 premi complessivi, seguita dal Piemonte con 21 piazzamenti, Lazio e Marche con 13, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna con 10, Veneto con 9, Abruzzo con 8, Toscana con 6, Umbria con 4. Tre podi per Sardegna, Friuli-Venezia Giulia; due per Puglia e Sicilia e, infine, uno per Calabria e Campania.