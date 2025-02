Beer&Food Attraction/2. Ermeti (Ieg): "Mixology Attraction al via il prossimo anno"

Pratolongo (AssoBirra): "Nuovo trend della moderazione incoraggia il mercato delle le birre a zero alcol".

"L’inaugurazione di oggi arriva dopo il grande successo di poche settimane fa di Sigep, a conferma della crescente importanza che assume il settore del food & beverage nella strategia di Italian Exhibition Group". A dichiararlo, nel corso della cerimonia inaugurale di Beer&Food Attraction 2025, è stato il presidente di Italian Exhibition Group Maurizio Ermeti (leggi notizia EFA News).

"E sempre a Rimini, città che con la sua tradizione di ospitalità e i suoi tantissimi pubblici esercizi, bar, pub e ristoranti è la destinazione ideale per ospitare gli eventi legati al mondo dell’ho.re.ca. Un settore che, a Beer&Food Attraction da qualche anno trova una importante area per i cocktail bar che è quella della Mixology, in continua crescita. In proposito", ha aggiunto Ermeti, "mi fa piacere anticiparvi che dal prossimo anno a questo comparto sarà dedicato Mixology Attraction, una vera e propria fiera, con un brand autonomo, che si affiancherà con pari dignità a Beer&Food Attraction".

Da parte sua, Antonio Portaccio, presidente Italgrob, ha dichiarato: "La sfida essenziale per tutti gli operatori è quella di rimettersi in gioco ed essere pronti a ripensare, innovare e trovare strategie per una crescita sana e sostenibile. Italgrob è determinata a svolgere un ruolo attivo, sia agendo come punto di raccordo tra i vari attori della filiera, sia promuovendo e supportando la crescita professionale della categoria".

"Il Beer&Food Attraction è un’occasione importante per dare valore ad un comparto brassicolo che nonostante l’andamento dei consumi ha mostrato resilienza, continua a innovare e investire in sostenibilità, e può spingere e cavalcare il nuovo trend della moderazione con le birre a zero alcol, che oggi sono una alternativa concreta e pronta all’uso nel fuori casa", ha commentato Alfredo Pratolongo, presidente AssoBirra. "La birra si è ormai affermata come una icona della convivialità italiana, da valore all’economia, genera 109.000 posti di lavoro in Italia e un valore condiviso che supera i 10 miliardi di euro, e può crescere ancora molto generando ricchezza crescente per il Paese".

Mentre Rocco Pozzullo, presidente della Federazione Italiana Cuochi (Fic, ha dato appuntamento per i Campionati della Cucina Italiana, giunti alla nona edizione, Aldo Maria Cursano, vicepresidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe), ha dichiarato: "Per affrontare le tre sfide del futuro su competenze, innovazione e qualità c’è bisogno anche di manifestazioni come Beer&Food Attraction per scoprire novità, condividere esperienze e consolidare collaborazioni".