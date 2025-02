Tuttofood Milano 2025: nuovo modello fieristico immersivo presentato a Dubai

“Quella del 2025 sarà ricordata come un’edizione internazionale e da record di Tuttofood. A meno di 80 giorni dall’inizio della manifestazione, Fiere di Parma – che per la prima volta organizza quest’evento – trova nei numeri la conferma del suo obiettivo iniziale: enfatizzare in modo decisivo l’offerta espositiva internazionale del salone, trasformandolo in un punto di riferimento per il sourcing globale di prodotti food & beverage”. Così ha esordito Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma, che a Dubai, penultima tappa del roadshow internazionale di promozione di Tuttofood “The Italian Aperitivo” partito nel 2024 e che ha toccato le principali capitali mondiali, ha parlato davanti ad una platea di imprenditori locali, buyer internazionali, Tpo (Trade Promotion Organisations), giornalisti locali e stakeholder di rilievo in occasione di un evento organizzato da Fiere di Parma e Consorzio del Parmigiano Reggiano, presente all’evento con Alessandro Cagnolati, Trade Marketing Specialist del Consorzio.

Nel corso della serata, arricchita da un’esperienza immersiva nella cultura gastronomica italiana, con degustazioni di prodotti d’eccellenza e un accompagnamento musicale dal vivo, sono state presentate le opportunità offerte dalla manifestazione e il suo ruolo di piattaforma strategica per le aziende che puntano a espandere la propria presenza nei mercati esteri. Presenti anche il console generale d’Italia a Dubai Edoardo Napoli, e la viceconsole generale Francesca Dell’Apa.

Quello degli Emirati Arabi Uniti è un mercato chiave per l’Italia: secondo i dati forniti da Ice Agenzia, rappresentata all’evento dal suo presidente Matteo Zoppas, le esportazioni italiane nel Paese sono aumentate del 6% nei primi mesi del 2024, per un valore totale di circa 344 milioni di euro (leggi notizia EFA News). Un incremento che mette in evidenza la domanda crescente di prodotti italiani, dovuta anche alla reputation positiva del nostro Paese per qualità, innovazione e artigianalità. Sono i prodotti lattiero-caseari ad aver registrato la crescita più significativa nella domanda, con un aumento del 36% e un valore raggiunto di circa 30 milioni di euro; anche la richiesta di bevande, liquidi alcolici e aceti, ha avuto un’impennata notevole, del 32%, che ha portato il valore totale delle esportazioni a 29 milioni di euro e assicurato all’Italia il sesto posto tra gli esportatori in questa categoria merceologica. Infine, anche i prodotti da forno hanno registrato un incremento positivo del 23%, raggiungendo quota 55 milioni di euro di esportazioni e portando l’Italia quasi sul podio dei principali esportatori di questi prodotti (quarto posto).

