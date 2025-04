Tuttofood /2. Tajani: "Contate su di me e sul governo"

Presentato oggi pomeriggio alla Farnesina (leggi notizia EFA News), Tuttofood incassa subito il pieno appoggio del suo titolare. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha inviato in messaggio agli organizzatori dell'evento (menzionando in particolare Franco Mosconi e Antonio Cellie, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Fiere di Parma), salutato come "l’appuntamento fieristico di riferimento per la filiera agroalimentare, un comparto che è un pilastro del nostro sistema produttivo e che è espressione dei nostri territori e del saper fare italiano".

"L’agroalimentare è soprattutto un settore trainante delle nostre esportazioni", rimarca Tajani. "Nel 2024, l’export agroalimentare ha superato i 67 miliardi di euro con un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. Sono dati molto importanti, che vogliamo rafforzare attraverso una forte azione di diplomazia della crescita, per favorire l’export e l’internazionalizzazione dei nostri territori e delle nostre imprese".

"Il nostro obiettivo", prosegue il ministro, "è raggiungere il traguardo di 700 miliardi di export entro la fine della legislatura. Per questo, nei giorni scorsi ho lanciato un articolato Piano d’azione del Governo per rafforzare la crescita e diversificare le esportazioni, puntando su tutti i mercati più promettenti nel mondo.Il Governo è in prima linea nel sostegno al settore agroalimentare anche a Bruxelles. Penso in particolare alla revisione della politica commerciale avviata dall’Amministrazione Trump, sulla quale sono in contatto costante con il Commissario europeo per il commercio Maroš Šefčovič, cui ho riferito le forti preoccupazioni delle filiere produttive italiane".

Il ministro degli Esteri si dichiara "impegnato in prima persona a portare avanti il nostro Piano. La settimana prossima sarò infatti in India, per approfondire la collaborazione nel corridoio economico-logistico della “Via del Cotone”. Poi mi recherò in Giappone per inaugurare all’Expo di Osaka il Padiglione Italia, che sarà un autentico avamposto del Sistema Italia. Nei prossimi mesi andrò in Messico e in Arabia Saudita. Ho dato chiare indicazioni alle nostre Ambasciate e ai nostri Consolati perché siano vetrina e trampolino di lancio per la penetrazione del nostro export in tutti i mercati strategici. Allo stesso tempo ho voluto potenziare la proiezione della squadra dell’internazionalizzazione, a partire dall’Agenzia Ice, ma anche Sace, Simest, Cassa Depositi e Prestiti".

Trattandosi di "un’azione a 360 gradi", il ministro ha creato una nuova “unità per l’export” che "tutti gli imprenditori potranno raggiungere per ricevere assistenza, chiarire dubbi, avere indicazioni. Stiamo poi finalizzando", ha aggiunto, "un ampio progetto di riforma del Ministero, per dare centralità alla crescita e mettere il Ministero al passo con i tempi e vicino alle esigenze delle imprese, iniziando da un fortissimo impegno per la semplificazione".

In conclusione, Tajani augura un "grande successo" a Tuttofood 2025, indicato come "ulteriore esempio di un cruciale gioco di squadra, per portare sempre più Italia nel mondo. Contate su di me! Contate sul Governo!".