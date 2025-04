Despar Italia chiude 2024 con 4,5 mld euro fatturato

Despar Italia, la società consortile che riunisce sotto il marchio Despar sei aziende della distribuzione alimentare e negozianti affiliati, consolida il proprio percorso di crescita, chiudendo il 2024 con un fatturato al pubblico pari a 4,5 miliardi di euro in crescita del 2,6% rispetto al 2023. Un risultato a cui hanno contribuito lo sviluppo e l’ammodernamento della rete vendita con 110 tra nuove aperture (75) e restyling (35) di negozi e l’apporto del prodotto a marchio Despar che, nel 2024 ha superato il miliardo di euro di fatturato e raggiunto una quota di mercato a valore pari al 23,9%, registrando una crescita superiore a quella del mercato Mdd in Italia.

“Il 2024 è stato per Despar un anno di consolidamento che ha fatto leva sullo sviluppo della rete e sui risultati registrati dalla nostra Mdd che si è posizionata tra le best performer nella Gdo italiana", ha commentato Filippo Fabbri, direttore generale di Despar Italia. "Due pilastri che guideranno la nostra crescita anche nel 2025: sull’espansione e l’ammodernamento della nostra rete vendita prevediamo infatti oltre 66 milioni di euro di investimenti che ci permetteranno di radicare sempre più l’Insegna sui territori. Continueremo poi a lavorare sull’implementazione del prodotto a marchio: i risultati già raggiunti ci portano a grandi passi verso il raggiungimento dell’obiettivo del 25% di quota di mercato per la nostra Mdd che sempre più rappresenta un elemento competitivo e fidelizzante dell’Insegna, anche grazie a nuove progettualità che stiamo già implementando per rendere la nostra proposta ogni giorno più completa e integrata. Obiettivi ambiziosi che da sempre sono stati uno stimolo per alimentare la capacità di evolversi di Despar che proprio nel 2025 festeggia i 65 anni di presenza in Italia. Un anniversario che ci rende orgogliosi dei risultati che abbiamo già raggiunto e ci dà la giusta spinta per guardare al futuro con la forza dell’appartenenza ad un gruppo internazionale e di valori che guidano l’operato di tutti i nostri soci, rendendo la nostra realtà un motore di sviluppo per l’economia dei territori”.

Despar Italia ha chiuso il 2024 con un fatturato al pubblico pari a 4,5 miliardi di euro, in crescita del 2,6% rispetto al 2023 (4.374.426.761 euro nel 2023 rispetto a 4.489.324.408 euro del 2024). I ricavi raggiunti nel 2024 sono stati generati per il 64% dai punti vendita diretti e per il 36% dai negozi affiliati.

Guardando alla distribuzione del fatturato per insegna, il 34% è stato originato dai punti vendita Despar (marchio che identifica il supermercato di quartiere, fino agli 800 mq), il 39% dai negozi Eurospar (l’insegna del supermercato di media metratura, tra gli 800 e i 2.000 mq) e il 27% dai punti vendita Interspar (il supermercato di grande metratura, oltre i 2.000 mq). A registrare le performance migliori sono stati i format di negozio con le metrature medie, gli Eurospar, che hanno registrato trend in crescita del 4,4% rispetto al 2024.

Anche nel 2024 l’Insegna dell’Abete ha consolidato il proprio radicamento e la presenza nei territori dal nord al sud Italia con 110 tra nuove aperture e restyling dei punti vendita: in particolare sono state 75 le nuove aperture e 35 le ristrutturazioni. Il network di Despar Italia conta oggi 1.323 punti vendita (411 diretti e 912 affiliati) per una superficie complessiva di vendita che raggiunge 797.631 metri quadrati.

Le nuove aperture hanno interessato tutte le insegne con cui l’azienda presidia il territorio: nel dettaglio sono stati inaugurati 58 Despar, 4 Despar Express, 11 Eurospar e 2 Interspar. A livello di aree geografiche, lo sviluppo ha riguardato tutte le regioni in cui l’Insegna è presente con un’accelerazione significativa nelle regioni del Sud (Puglia, Calabria e Basilicata), oltre che in Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte.

L’affiliazione ha continuato a rappresentare un pilastro fondamentale per la crescita e il successo dell’Insegna: oggi sono oltre 700 gli imprenditori affiliati al marchio dell’Abete e i loro punti vendita che nel 2024 hanno registrato un fatturato al pubblico di 1,6 miliardi di euro, rappresentando il 35,6% del fatturato al pubblico complessivo dell’Insegna. Anche nel 2024 la rete affiliata ha proseguito nella sua crescita, vedendo l’apertura di 62 punti vendita e la ristrutturazione di 16, grazie al consolidamento di legami storici e a 37 nuovi imprenditori che, nel corso dell’anno, hanno scelto di entrare a far parte del mondo Despar. Un andamento positivo che si conferma costante nel tempo: negli ultimi dieci anni (2015-2024), il fatturato dei negozi affiliati è cresciuto dell’88%, passando da meno di 1 miliardo a 1,6 miliardi di euro, a conferma di come la presenza capillare sui territori garantisca un servizio di prossimità e una risposta rapida e personalizzata alle diverse esigenze del mercato.

