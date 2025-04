Despar /2. Oltre 200 nuovi prodotti e più di 300 restyling nel 2024

Nel rapporto 2024 di Despar Italia (leggi notizia EFA News), il prodotto a marchio si è confermato un fattore centrale di sviluppo e leva strategica per la crescita dell’Insegna con una quota di mercato che a fine 2024, a valore, ha raggiunto il 23,9%, con un incremento di 1,2 punti percentuali rispetto al 2023, superiore alla media di mercato Mdd (fonte NielsenIQ I+S).Le vendite dei prodotti a marchio Despar hanno superato il miliardo di euro, registrando un incremento del 7,6% rispetto al 2023, mentre i volumi di vendita, in termini di confezioni, sono aumentati del 8,1% rispetto all’anno precedente (fonte: NielsenIQ, I+S+LS).

La crescente fidelizzazione della clientela al prodotto a marchio è inoltre dimostrata dai dati consumer che rilevano come nel 2024 la percentuale acquirenti Mdd sul totale acquirenti in Despar è cresciuta di quattro punti, raggiungendo l’84,7%. (fonte: NielsenIQ Consumer Panel).

Nel 2024 Despar Italia ha lanciato oltre 200 nuovi prodotti e realizzato oltre 300 restyling: un percorso di continuo arricchimento raggiunto grazie al consolidamento delle partnership con i circa 500 fornitori Mdd, di cui il 97% è italiano, e guidato dai driver strategici che caratterizzano lo sviluppo della Mdd Despar: la valorizzazione delle filiere corte, la sostenibilità e la sana alimentazione.

A fine 2024 erano 16 le linee Mdd Despar per un totale di circa 3.800 referenze dedicate a coprire tutte le esigenze di spesa. Le linee che hanno registrato le performance migliori sono la linea del food- to-go Enjoy (+15,1% a valore), la linea Free From dedicata ai prodotti senza glutine e senza lattosio (+12,7% a valore), la linea dei prodotti Despar Premium (+9,5% a valore), la linea di prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale Scelta Verde Eco,logico (+14,5% a valore) e la linea di prodotti per la cura della persona XMe (+11,1% a valore) (Dati Nielsen AT 29/12/2024).

Una strategia di crescita centrata sullo sviluppo della Mdd che Despar Italia intende perseguire anche nel 2025: da un lato, con l’introduzione in tutte le regioni in cui l’Insegna è presente di S-Budget, la linea convenienza rivolta al cliente che cerca il risparmio senza rinunciare alla qualità. Una linea, già presente negli scaffali del socio Despar Nord, che porterà a 17 il totale delle linee Mdd dell’Insegna, offrendo un assortimento Mdd completo che va dall’entry level fino al premium. A questo si aggiunge il continuo lavoro per l’implementazione e l’aggiornamento delle linee esistenti: per il 2025 Despar Italia prevede il lancio di circa 200 nuove referenze, oltre all’aggiornamento delle linee esistenti, guardando alle nuove tendenze del mercato e a segmenti con opportunità di crescita interessanti quali l’ambito degli alimenti specializzati, come il funzionale, o dei prodotti premium che valorizzano le filiere corte e i prodotti tipici locali.

Il forte legame con i territori, lo sviluppo in un’ottica di sostenibilità e la promozione di iniziative a sostegno delle comunità si sono confermati pilastri della strategia crescita per consolidare la prossimità e la vicinanza ai clienti che da sempre rappresentano elementi caratterizzanti dell’Insegna.

Sul fronte dell’impegno ambientale, anche nel 2024, è proseguito il percorso avviato nel 2022 insieme ai fornitori Mdd per calcolare e ridurre, ove possibile, l’impatto ambientale dei prodotti firmati Despar in termini di CO2, con l’obiettivo di coinvolgere ogni giorno altre aziende fornitrici. È costante poi il lavoro sul packaging dei prodotti a marchio per renderli sempre più rispondenti a criteri di circolarità e riciclo.

Despar Italia ha confermato anche l’impegno per la riduzione dello spreco alimentare, aderendo, su una prima selezione di prodotti a marchio, alla campagna di Too Good to Go sull’Etichetta Consapevole “Osserva, Annusa, Assaggia” grazie alla quale il cliente viene sensibilizzato sulla differenza tra le diciture “Da consumarsi entro” e “Da consumarsi preferibilmente entro”, con la finalità di ridurre lo spreco alimentare all’interno delle mura domestiche.

Sul fronte dell’impegno sociale, Despar Italia ha rinnovato per il secondo anno l’iniziativa “Bosco Diffuso Despar”, insieme alle sei aziende associate: grazie a questa iniziativa sono stati piantati nel 2024 1.600 nuovi alberi che, sommati a quelli già messi a dimora nel 2023, portano a oltre 3.000 il totale degli alberi che ampliano la superficie del “Bosco Diffuso Despar” nelle diverse regioni dove l’Insegna è presente.

Si è inoltre consolidato l’impegno per il mondo della scuola: Despar ha promosso su tutto il territorio nazionale Scuolafacendo, il progetto a sostegno delle scuole che dà agli istituti scolastici la possibilità di ottenere nuove attrezzature e strumenti utili all’insegnamento. L’edizione 2024/2025 di Scuolafacendo ha coinvolto 6.936 scuole di ogni ordine e grado ha permesso di donare oltre 13.800 premi in strumenti e materiali didattici, per un valore corrispondente di circa 489.600 euro. È inoltre proseguito “Le Buone Abitudini”, il progetto completamente gratuito dedicato alle scuole primarie, volto a sensibilizzare i bambini sull’importanza di una sana alimentazione e di corretti stili di vita. Attivo da diversi anni, il programma ha già coinvolto oltre 2.700 insegnanti (+50% rispetto a dicembre 2023).

In ambito culturale, si è rinnovata per il terzo anno la collaborazione con il Fai - Fondo per l’Ambiente Italiano Ets.

Anche nel 2024 Despar è stato sponsor delle Giornate Fai d’Autunno che si sono svolte in tutta Italia il 12 e 13 ottobre. L’evento ha aperto le porte a oltre 700 di luoghi del territorio italiano in 360 città, dando l’occasione ai cittadini di scoprire i tesori nascosti di storia, arte e natura disseminati in tutta l’Italia. I punti vendita dell’Abete sono stati coinvolti nella promozione dell’evento attraverso poster, locandine e materiali informativi in-store per raccontare e promuovere le bellezze Fai sui territori.

