Macfrut 2025: l'innovazione scende in campo

Due aree dinamiche sull’innovazione in campo in frutticoltura e orticoltura. Spazio a Field Solution a Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta in programma al Rimini Expo Centre da martedì 6 a giovedì 8 maggio. Nel corso della tre giorni i padiglioni ospiteranno un doppio campo prova per fare toccare con mano ai visitatori le ultime novità in fatto di risparmio idrico, sistemi di copertura, utilizzo dall’intelligenza artificiale nella lotta alle infestanti, mezzi meccanici e tanto altro.

“Macfrut anche quest’anno intende dare il suo contributo allo sviluppo del settore mostrando nei padiglioni A1 e C1 due aree dinamiche dedicate alla frutticoltura e all’orticoltura", spiega Luciano Trentini, esperto agronomo, che da anni coordina e organizza questa attività. "L’obiettivo è quello di presentare al visitatore una fattiva panoramica sull’ammodernamento e l’innovazione del settore per aiutare i produttori nelle scelte strategiche e fare conoscere ai visitatori la qualità delle nostre tecnologie e delle nostre competenze in campo ortofrutticolo di cui il nostro Paese eccelle”.

Nel padiglione A1 sarà protagonista l’orticoltura, a partire dalla Patata prodotto simbolo di Macfrut 2025. Oltre al Simposio insieme ai massimi esperti mondiali, l’area dinamica ospiterà specifiche macchine dedicate alla rincalzatura, defogliazione e aspirazione di insetti, ma anche diverse modalità di propagazione della patata (seme e parti di tubero). Saranno presentate nuove tecnologie per l’irrigazione e i sistemi di stoccaggio dell’acqua in serbatoi flessibili su ortaggi, zenzero e mirtilli. Sarà possibile ottenere informazioni su macchine raccoglitrici per produzioni di quarta gamma e asparagi, seminatrici per semi minuti per il vivaio. Dedicate al pieno campo, saranno presenti trapiantatrici e piccole attrezzature per la lavorazioni del terreno. Anche l’intelligenza artificiale giocherà un ruolo importante quando applicata in particolare nella lotta alle infestanti con distruzione delle stesse attraverso l’elettricità. Quest’area darà la possibilità ai visitatori italiani ed esteri di toccare con mano la versatilità della nostra meccanizzazione che trova crescente interesse in molte aree del nostro paese e del nostro pianeta.

Dedicato alla frutticoltura l’area nel padiglione C1 in collaborazione con Acqua Campus e Anbi. Di scena i sistemi innovativi su mele, pere, susine e uva da tavola: reti di copertura antigrandine o antipioggia, centraline climatiche che utilizzano anche sistemi di intelligenza artificiale per aiutare il frutticoltore nelle proprie scelte strategiche, nella prevenzione delle malattie e nella scelta dei turni irrigui più opportuni, fondamentale in questo momento di cambiamenti climatici. I produttori potranno dialogare con i tecnici delle diverse aziende presenti per fornire utili consigli a chi necessita di informazioni specifiche sul tema dell’acqua. All’opera anche i robot che in futuro potranno fornire un valido contributo ai produttori nell’attività di orticoltori e frutticoltori vista la crescente carenza di manodopera.