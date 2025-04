Marr: ricavi totali consolidati salgono a oltre 2 mld euro nel 2024

In data odierna l’Assemblea degli Azionisti di Marr S.p.A., società leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari e non-food, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024.

Il Gruppo Marr chiude l’esercizio 2024 con Ricavi Totali Consolidati a 2.098,0 milioni di euro in crescita rispetto ai 2.085,5 milioni del 2023. L’Ebitda consolidato dell’esercizio 2024 è pari a 120,2 milioni di euro e nel confronto con i 123,1 milioni del 2023 è stato influenzato dall’incidenza dei costi logistici (in particolare di trasporto e movimentazione merci) il cui incremento ha risentito anche della riduzione del rapporto euro/kg dei prodotti venduti che ha interessato la prima parte del periodo estivo. L’Ebit consolidato dell’esercizio 2024 si attesta a 80,7 milioni di euro (84,9 milioni nel 2023).

Il Risultato Netto consolidato è di 42,7 milioni di euro e nel confronto con i 47,1 milioni del 2023 ha risentito nella prima metà dell’esercizio di maggiori oneri finanziari netti legati alle dinamiche del costo del denaro. Il Capitale Circolante Netto Commerciale (Ccn) al 31 dicembre 2024 è pari a 169,2 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 170,6 milioni di fine 2023, con conseguente miglioramento dell’incidenza del Ccn sul Totale Ricavi, il cui incremento è di 12,5 milioni. L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2024 è di 237,9 milioni di euro e si confronta con 223,4 milioni del 2023.

Al netto degli effetti dell’applicazione del principio contabile Ifrs 16 la Posizione Finanziaria Netta alla fine dell’esercizio 2024 si attesta a 170,4 milioni di euro e rispetto ai 141,8 milioni del 31 dicembre 2023 risente di investimenti per 28,5 milioni e della distribuzione di dividendi per 39,1 milioni di euro.

Il Patrimonio Netto consolidato al 31 dicembre 2024 è pari a 345,6 milioni di euro (355,5 milioni nel 2023) ed include una riserva per acquisto azioni proprie per 25,2 milioni di euro (12,0 milioni al 31 dicembre 2023) relativa all’acquisto di 2.141.460 azioni proprie pari a circa il 3,2% del Capitale Sociale. Alla data odierna la Società detiene 2.400.200 azioni proprie corrispondenti a circa il 3,6% del Capitale Sociale.

La Capogruppo Marr S.p.A. chiude l’esercizio 2024 con 1.984,4 milioni di euro di Ricavi Totali (1.969,4 milioni nel 2023) ed un Risultato Netto di 43,0 milioni di euro (44,9 milioni nel 2023).

L’odierna Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio di esercizio di Marr S.p.A. al 31 dicembre 2024 e deliberato la distribuzione di un dividendo lordo di 0,60 euro (0,60 euro l’esercizio precedente) con “stacco cedola” (n. 20) il 19 maggio 2025, record date il 20 maggio e pagamento il 21 maggio.

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato, ai sensi dell’art. 123 ter comma 3 bis D.Lgs. n. 58/1998, la Politica in materia di remunerazione e sui compensi della Società come descritta nella “Prima Sezione” e ha deliberato, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998, in senso favorevole sulla “Seconda Sezione”, relativa ai compensi erogati nel 2024, della citata Relazione.

L’Assemblea degli Azionisti ha revocato, per la parte non eseguita, l’autorizzazione all’acquisto, all’alienazione e alla disposizione di azioni proprie della Società concessa con delibera dell’Assemblea in data 19 aprile 2024 e contestualmente ha approvato una nuova autorizzazione all’acquisto (fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Marr di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore al 7,5% del capitale sociale), all’alienazione e alla disposizione di azioni proprie della Società secondo i termini e le condizioni illustrati nella relazione disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.marr.it sezione governance/assemblee.

L’autorizzazione all’acquisto, all’alienazione e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata, nell’interesse della Società:

a) a compiere, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all’andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;

b) a eseguire, coerentemente con le linee strategiche della Società, operazioni sul capitale o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione.

Alla data odierna la Società detiene 2.400.200 azioni proprie corrispondenti a circa il 3,6% del Capitale Sociale.

1/Segue