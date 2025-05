Cibus Tec Forum 2025: partnership con Onfoods per accelerare innovazione tecno-alimentare

Cibus Tec Forum, l’evento biennale organizzato da Koeln Parma Exhibition (Kpe) - joint venture tra Koelnmesse e Fiere di Parma – in programma nella capitale del Food Valley il 28 e 29 ottobre prossimi annuncia di avere formalizzato una nuova partnership strategica con OnFoods. Si tratta di una partnership sistemica importante, che lega un evento – ritenuto un riferimento importante per l’incontro tra tecnologia, innovazione e industria alimentare e delle bevande – con il più grande ecosistema italiano per la ricerca alimentare, nato grazie al sostegno del Pnrr e composto da 26 organizzazioni partner, tra università, centri di ricerca, aziende e istituzioni.

L’accordo è nato con un obiettivo chiaro: creare momenti di condivisione e aggiornamento attorno ai temi dell’innovazione sostenibile e alimentare la promozione di modelli produttivi più sani, tracciabili, inclusivi e competitivi, con un impatto positivo sull’intero food system. OnFoods è una partnership attiva nei principali ambiti della ricerca alimentare – dalla qualità nutrizionale alla sicurezza, dalla sostenibilità delle filiere all’innovazione di processo – ed è strutturato in sette grandi gruppi di ricerca tematici (detti Spoke): veri e propri centri di competenza su alimentazione personalizzata, qualità e sicurezza alimentare, sistemi alimentari sostenibili, economia circolare, tecnologie digitali e robotiche, educazione alimentare e innovazione delle filiere. A Cibus Tec Forum 2025, OnFoods porterà contenuti scientifici, progettualità concrete e opportunità di trasferimento tecnologico, creando connessioni ad alto valore tra mondo accademico e imprese.

Cibus Tec Forum 2025 offrirà a sua volta a OnFoods una piattaforma di visibilità e networking ad alto livello, mettendo in relazione diretta i protagonisti della ricerca con le aziende più avanzate dell’industria food e food tech, italiana e internazionale. L’accordo è il primo di una lunga serie di azioni intese a federare sotto il cappello di Cibus Tec Forum iniziative, attività e contenuti scientifici di rilievo per la comunità dell’agro-industria e del meccano-alimentare. Questa modalità operativa rappresenta uno degli elementi chiave dell’edizione 2025 di Cibus Tec Forum, nonché un notevole elemento d’interesse per tantissimi professionisti attesi in visita.Sotto il payoff “Two days to reimagine Food Tec”, Cibus Tec Forun 2025 si conferma, dunque, una Mostra-Convegno innovativa e funzionale, nata per stimolare un confronto profondo tra innovazione, industria e tecnologie.

Due giornate intense, pensate per offrire a espositori e visitatori una piattaforma di dialogo, ispirazione e formazione su temi chiave come impiantistica avanzata, automazione e robotica, sicurezza alimentare, digitalizzazione dei processi, food packaging sostenibile, ingredienti e formulazioni innovative. L’edizione 2025 sarà inoltre l’occasione per celebrare il 40° anniversario di Cibus, tradizionale fiera di riferimento per il settore dell’Authentic Italian Food & Beverage; ricco il programma di eventi dentro e fuori fiera, proprio a sottolineare la crescente permeabilità tra le tecnologie di produzione e il settore dell’agro-industria italiana.

Cibus Tec Forum rappresenta, inoltre, una fondamentale tappa di avvicinamento a Cibus Tec 2026, la manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie per l’industria alimentare e delle bevande, in programma a Parma dal 27 al 30 ottobre 2026. Organizzato da Koeln Parma Exhibitions (Kpe), Cibus Tec Forum si terrà in contemporanea con Labotec, il primo e unico evento in Italia che riunisce Ricerca, Università e Laboratori in un solo spazio. Un'eccezionale opportunità per valorizzare la Comunità Scientifica, favorire il Networking, promuovere la Formazione e alimentare il trasferimento di conoscenze.