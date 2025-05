Mulino Bianco: Alveari, perfetti anche da spalmare

La colazione è un rituale personale, fatto di piccoli gesti quotidiani. C’è chi la vive con lentezza e chi la consuma al volo, chi cerca qualcosa di nuovo ogni giorno e chi resta fedele ai propri riti. A tutti loro si rivolge Alveari, la nuova proposta di Mulino Bianco: frollini con Burro Salato e Miele, nati per adattarsi a ogni stile di colazione. Croccanti e delicati, con una forma ispirata all’alveare, sono pensati per essere gustati in svariate modalità: da soli, inzuppati o spalmati con ciò che si ama di più. Una combinazione di sapori che unisce la rotondità del miele alla nota sapida del burro salato, offrendo un’esperienza di gusto autentica e contemporanea.

Gli Alveari invitano a riscoprire il piacere di concedersi il tempo giusto, seguendo il proprio ritmo, con un prodotto che unisce ingredienti classici a un’idea originale di versatilità. La forma è un richiamo diretto al miele che ne contraddistingue la ricetta, in armonia con il burro salato che conferisce al biscotto un gusto ricco ma equilibrato. E proprio questa combinazione insolita - dolce e salata, croccante ma pronta ad accogliere creme e confetture - rende Alveari un prodotto unico nel panorama della colazione.

Il lancio di Alveari rappresenta per Mulino Bianco un’evoluzione nel segmento dei frollini classici, segnando un nuovo passo dopo il Biscottone del 2015. Una novità che mette al centro non solo il gusto, ma anche i valori di sempre.

Niente olio di palma e con farina 100% di grano tenero da agricoltura sostenibile, coltivato seguendo le 10 regole della Carta del Mulino: un disciplinare che promuove pratiche agricole virtuose, tutela la fertilità del suolo, preserva la biodiversità e garantisce la presenza di fasce fiorite per proteggere gli insetti impollinatori, fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema. Il progetto Carta del Mulino, avviato nel 2019, è oggi una realtà solida che coinvolge oltre 100 prodotti Mulino Bianco realizzati con farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, certificata anche attraverso lo standard Iscc Plus. Un traguardo che rappresenta la larga maggioranza del portfolio del brand, e che segna un progresso straordinario rispetto al 2020, quando erano appena 17.

Anche il packaging riflette questa visione: le confezioni di Alveari sono riciclabili per accompagnare i consumatori in una scelta più consapevole. Un impegno concreto che nasce dalla terra: la farina di grano tenero proviene da una filiera tracciata e sostenibile, per portare in tavola un’attenzione all’ambiente che parte dall’origine.

“Con Alveari, Mulino Bianco non propone solo un nuovo frollino, ma un modo diverso di vivere la colazione: più libera, personale e vicina ai gusti di ognuno", afferma Massimo Fiorini, Mulino Bianco Biscuits Marketing Director. "Pensato per essere versatile e gustato da solo, inzuppato o spalmato con la propria marmellata o crema preferita, Alveari nasce da una ricetta inedita, con una forma inconfondibile e il perfetto equilibrio tra dolce e salato. La colazione all’italiana ha una nuova forma e Mulino Bianco si conferma ulteriormente punto di riferimento nel segmento, arricchendo il portafoglio di prodotti, grazie ad Alveari".

I nuovi Alveari sono prodotti nello stabilimento di Castiglione delle Stiviere (MN), un sito produttivo all’avanguardia, che da più di 40 anni si distingue per esperienza e qualità. Castiglione è uno degli stabilimenti chiave per il settore bakery del Gruppo Barilla, con 11 linee di produzione che danno vita a 100 referenze.Se si mettessero in fila tutti i prodotti realizzati ogni mese, si ricoprirebbe la distanza dell’equatore, ossia 40mila km. Dagli anni Ottanta, Barilla lo ha reso lo stabilimento bakery più grande del Gruppo che contribuisce allo sviluppo e al benessere del territorio di Mantova, anche grazie al lavoro e alle opportunità che offre alla comunità. Oggi impiega circa 400 persone provenienti da 15 Paesi diversi e Il 50% del team di vertici dello stabilimento è ricoperto da donne, un dato che racconta l’impegno di Barilla per la valorizzazione del talento femminile.