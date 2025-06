Alimentazione: le buone abitudini cominciano da piccoli

Sono stati 30mila gli studenti italiani di ogni ordine e grado coinvolti quest’anno nei cinque progetti educativi e nei quattro contest realizzati da Fondazione Articolo 49 e promossi dalla piattaforma InClasse. Valori della Costituzione, corretti stili di vita, orientamento agli studi, mondo digitale e sostenibilità: questi i temi al centro dei percorsi pensati per costruire cittadini attivi e consapevoli. Nel corso dell’evento alla Camera “In classe: giovani, scuola e lavoro per l’Europa che cambia” (leggi notizia EFA News) sono stati premiati 12 elaborati su oltre 700 ricevuti dalle scuole di tutta Italia.

Con “Evviva i Valori!”, contest al termine del percorso didattico del progetto “Viva la Costituzione, la Costituzione è Viva – Cittadini d’Europa”, sostenuto da Bitron, Q8 e Accenture Italia, gli studenti delle scuole primarie coinvolte si sono trasformati in “reporter dei valori”, esplorando, con una taglio giornalistico, in che modo principi quali pace, democrazia, libertà e uguaglianza si manifestino nella vita quotidiana. Il contest “Buone abitudini”, al termine del percorso didattico del progetto “Mi piace un mondo - Le buone abitudini cominciano da piccoli”, ha dato voce ai bambini e alle bambine valorizzando l’importanza di uno stile di vita sano e sostenibile. Tra i partner sostenitori Olio Cuore, Carni sostenibili e Roncalli Viaggi come partner tecnico.

Fra i progetti anche “Gea Edu, Idee per il futuro – Meet Europe: Nuove professioni e politiche di coesione”, ideato per favorire la diffusione della cultura della sostenibilità tra i più giovani. Un percorso reso possibile anche dai partner sostenitori tra cui Altroconsumo, Clivet, Federacciai, iN’s Mercato e Accenture Italia. Il contest dal titolo “Idee per il futuro” ha chiuso il percorso. Infine, il progetto “Online Onlife – Guida all’uso consapevole del digitale”, promosso da Fondazione Articolo 49 e realizzato con il patrocinio di Agcom e Corecom, è terminato con il contest “Pay attenti-ON” che ha visto i partecipanti realizzare prodotti multimediali su temi come intelligenza artificiale, fake news, identità digitale e cybersicurezza. I lavori dei ragazzi hanno dato vita a campagne di comunicazione a impatto sociale. Le 12 scuole vincitrici hanno ricevuto computer per allestire le proprie aule informatiche messi a disposizione da Accenture Italia e buoni da utilizzare per le gite scolastiche offerti da Roncalli Viaggi.

Ruolo da protagonisti lo hanno avuto i Corecom regionali promotori del percorso educativo e in particolare: Corecom Basilicata, Corecom Lombardia, Corecom Molise, Corecom Piemonte, Corecom Puglia, Corecom Trento, e come patrocinatori i Corecom Calabria e Sicilia. I presidenti sono stati insigniti da Fondazione Articolo 49 del titolo di “Ambasciatore della Costituzione” per “aver contribuito a diffondere i valori della Costituzione e dell’Europa nelle scuole”. Nelle motivazioni del premio si evidenzia “il prezioso sostegno che ha permesso di radicare i progetti nei contesti scolastici e sociali, valorizzando le specificità territoriali e promuovendo la collaborazione tra scuola e istituzioni”.