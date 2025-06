Piano Mattei per Africa: Meloni e von der Leyen a confronto a Roma

Ricevendo oggi a Villa Doria Pamphilj il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni punta a compiere un nuovo "passo fondamentale" nell'internazionalizzazione del Piano Mattei per l'Africa. "Fin dall'inizio del lancio di questa strategia noi siamo stati consapevoli che per raggiungere gli obiettivi ambiziosi che ci eravamo prefissati fosse necessario lavorare in sinergia con i partner internazionali a partire dalla Commissione europea", ha detto Meloni in apertura del "The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent".

Intenzione del governo è quello di "offrire risposte concrete alle priorità espresse dalle nazioni africane", ha aggiunto il premier, accennando "contributo in infrastrutture strategiche come il caso del Corridoio di Lobito che collegherà l'Occidente all'Oriente del continente africano. Penso a connessioni digitali sicure e moderne", ha proseguito Meloni, "con il cavo Blue Raman di Sparkle che si proietterà verso l'Africa, penso a una promozione etica delle opportunità che vengono dall'intelligenza artificiale con il Centro sull'intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile che è stato inaugurato a Roma questa mattina, insieme anche al rilancio delle filiere agricole e locali con investimenti sulla trasformazione del caffè e sull'agricoltura sostenibile".

Per Meloni, non si tratta di "iniziative calate dall'alto" ma di "progetti concreti che sono nati dal dialogo, che sono nati dalla volontà di creare sviluppo duraturo assieme ai nostri partner africani. L'approccio che l'Italia ha messo in campo è chiaro, rispetto, responsabilità, visione. È un cambio di metodo nei rapporti tra Europa e Africa e io sono fiera che l'Italia abbia partecipato a imprimere questa visione".

Il presidente del Consiglio ha quindi ribadito l'obiettivo di consolidare "un modello che è partito dall'ascolto e si è tradotto in strumenti operativi, in risorse mobilitate, in nuove e concrete opportunità anche per le nostre imprese, incluse le piccole e medie imprese, perché crediamo che l'Africa sia un continente nel quale si gioca il nostro futuro, che rafforzare l'Africa significhi rafforzare anche l'Europa, costruire insieme le condizioni per una stabilità comune".

La sinergia tra il Global Gateway e il Piano Mattei "evidenzia l'impegno dell'UE a investire nel futuro dell'Africa come Team Europa, promuovendo lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la creazione di posti di lavoro", si legge in una nota della Commissione Europea. "Il Global Gateway dell'UE mobilita 150 miliardi di euro di investimenti in Africa entro il 2027. Stiamo già promuovendo il progresso investendo in energie rinnovabili, trasporti, infrastrutture digitali, sanità e catene del valore sostenibili. L'evento di oggi rafforza la nostra partnership promuovendo investimenti trasformativi in tutta l'Africa".