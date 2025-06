Piano Mattei/2. Ursula von der Leyen ringrazia l'Italia

"Siamo qui per ribadire il forte impegno dell'Europa nel partenariato con l'Africa. E ci tengo a ringraziare l'Italia per aver dato centralità alla cooperazione con l'Africa". Sono queste le parole del discorso che Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, ha pronunciato oggi a Villa Doria Pamphilj incontrando il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per compiere un nuovo "passo fondamentale" nell'internazionalizzazione del Piano Mattei per l'Africa" (leggi notizia EFA News).

"Il piano Mattei -ha detto von der Leyen- è un'ottima dimostrazione di come, insieme, plasmiamo il Global Gateway, un programma di investimenti dell'Unione europea da 300 miliardi di euro, di cui 150 destinati all'Africa. Oggi vediamo Team Europa in azione e diamo prova di un vero lavoro di squadra con l'Africa".

"Desidero anche io -prosegue la presidente Ue- ringraziare i nostri partner africani di essere qui con noi oggi per portare avanti una visione comune. Stiamo lavorando insieme per sviluppare l'energia pulita. L'Africa è un continente che ha molto da offrire, anche in termini di risorse. Quello che manca sono le infrastrutture, ed è per questo che investiamo nelle infrastrutture per l'energia pulita e in corridoi economici moderni. Oggi siamo qui per discutere del collegamento dei nostri mercati digitali, ma anche, ad esempio, di come sfruttare le potenzialità della catena del valore alimentare e soprattutto di come formare le competenze delle persone nella regione".

"Il Global Gateway -aggiunge von der Leyen nel suo discorso- è un programma di investimenti che combina capitali pubblici e privati e cui contribuiscono anche le istituzioni finanziarie internazionali. In questo modo stiamo trasformando la nostra visione condivisa in realtà. Siamo d'accordo sugli obiettivi da raggiungere. Ora dobbiamo concentrarci su come attuarli, metterci all'opera e concretizzare le nostre idee. Con questo intento oggi firmiamo diversi accordi molto importanti, che porteranno capitali privati in Africa e avranno un impatto tangibile sul territorio".