In Texas passa il disegno di legge sulle nuove etichette

Alla fine il Texas chiude con un provvedimento legislativo la querelle sulle etichette alimentari. Il disegno di legge approvato il 5 giugno scorso (leggi notizia EFA News), è stato appena controfirmato dal governatore del Texas Greg Abbott. L'atto governativo, il Senate Bill 25, impone che gli alimenti e le bevande confezionati venduti in Texas che contengono determinati ingredienti artificiali dovranno essere etichettati con avvertenze sulla confezione.

Più precisamente, la legge prevede che gli alimenti e le bevande confezionati venduti nello Stato debbano riportare un'etichetta di avvertimento se contengono 44 ingredienti attualmente vietati o limitati nell'UE, nel Regno Unito, in Canada o in Australia, ma ancora consentiti negli Stati Uniti. La proposta di legge riguarda una serie di ingredienti sintetici, tra cui coloranti artificiali, conservanti, additivi e farine sbiancate e bromate.

Quando i nuovi requisiti entreranno in vigore l'anno prossimo, i produttori saranno tenuti a riportare sulla confezione frasi come "Avvertenza: questo prodotto contiene un ingrediente che non è raccomandato per il consumo umano dalle autorità competenti in Australia, Canada, Unione Europea o Regno Unito".

Il disegno di legge è passato all'unanimità al Senato dello Stato ed è stato consegnato ad Abbott per la revisione all'inizio del mese. Denominato "Make Texas Healthy Again Act", il disegno di legge è stato sostenuto dal segretario alla Sanità degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr. La campagna "Make America Healthy Again" di Kennedy mira a riformare le pratiche dietetiche per ridurre le malattie croniche negli Stati Uniti: è concentrata soprattutto sull'eliminazione dei coloranti a base di petrolio e di altri ingredienti artificiali, che sono stati collegati a problemi di salute che vanno dall'iperattività dei bambini al cancro.

Sebbene il Senate Bill 25 sia specifico per gli alimenti venduti in Texas, la legge avrà probabilmente implicazioni significative per il più ampio settore del F&B negli Stati Uniti, con i produttori che standardizzeranno le confezioni in tutto il Paese per ridurre la complessità. Marchi famosi come Doritos, Skittles e Gatorade sono tra quelli che saranno colpiti dalla nuova legge.