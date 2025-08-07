Street food sotto accusa: caso di botulismo a Cosenza

Lo street food sale sul banco degli imputati. Dopo la drammatica notizia dell'intossicazione probabilmente da botulino di 11 persone alla Fiesta Latina in Sardegna (leggi notizia EFA News) arriva un'altra notizia più o meno dello stesso tenore questa volta dalla Calabria. Due ragazzi di 17 anni, infatti, sono stati ricoverati in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Cosenza per una possibile intossicazione ancora da botulino.

I ragazzi si sarebbero sentiti male dopo aver mangiato un panino acquistato da una bancarella ambulante a Diamante, nota località turistica i provincia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, i giovani avrebbero mangiato un panino contenente broccoli: nel giro di pochi minuti entrambi hanno iniziato ad accusare sintomi preoccupanti come nausea, vomito, dolori diffusi e vista offuscata. Sono in corso accertamenti sugli altri possibili ingredienti del pasto consumato, mentre si attendono i risultati delle analisi di laboratorio per confermare la natura dell’intossicazione.