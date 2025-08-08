Fresh Del Monte si affida alla logistica di Cma Cgm

Fresh Del Monte Produce Inc, leader mondiale nel settore dei prodotti freschi, ha annunciato una nuova partnership con il Gruppo CMA CGM, attore globale nelle soluzioni marittime, terrestri, aeree e logistiche, per introdurre un servizio di spedizione in container per le esportazioni di banane e ananas freschi dalle Filippine al Giappone e alla Corea del Sud.

La collaborazione, sottolinea la nota ufficiale, segna un significativo distacco dai tradizionali metodi di spedizione breakbulk, inaugurando una nuova era di qualità, affidabilità e precisione della catena del freddo per le importazioni di banane e ananas nel Nord-Est asiatico.

Il servizio containerizzato opera su due rotte chiave, fornite da CNC, lo specialista Intra-Asia del Gruppo CMA CGM:

JP8 Service - Una rotta recentemente potenziata che offre collegamenti veloci e diretti da Davao a Tokyo, Yokohama, Kobe e Moji, garantendo consegne efficienti in Giappone;

BMX Service - Una rotta di punta che offre un collegamento settimanale stabile e di qualità da Davao a Busan, in Corea del Sud.

Per decenni, le navi breakbulk sono state lo standard per il trasporto di banane e ananas in Giappone e Corea. Ma questo metodo tradizionale, in cui la frutta è esposta a temperature fluttuanti e viene manipolata più volte, ha posto a lungo delle sfide per il mantenimento della qualità della frutta. Passando a spedizioni completamente containerizzate, Fresh Del Monte e CMA CGM stanno compiendo un salto strategico nell'eccellenza logistica.

“La soddisfazione del cliente inizia molto prima che la frutta raggiunga lo scaffale: inizia da come la trasportiamo -ha dichiarato Raul Saca, SVP, Global Logistics di Fresh Del Monte- Con il passaggio a navi container dedicate, non solo miglioriamo l'affidabilità della catena del freddo e riduciamo al minimo i danni, ma creiamo anche un modello logistico più agile e scalabile che serve meglio i nostri partner di vendita al dettaglio in Asia”.

A differenza dei metodi breakbulk - dove la frutta può essere esposta per ore a temperature estreme e a manipolazioni frequenti, il nuovo approccio containerizzato mantiene la frutta in condizioni costanti e a temperatura controllata dalla fattoria al cliente. Inoltre, riduce l'impronta di carbonio grazie alla sua efficienza intrinseca. Ogni contenitore agisce come una cella frigorifera mobile, preservando la qualità e prolungando la durata di conservazione. Il risultato: più capacità, meno sprechi e banane e ananas sempre migliori per rivenditori e consumatori.

I container ad atmosfera controllata CLIMACTIVE di CMA CGM e le soluzioni smart container rallentano la maturazione e preservano il valore nutrizionale della frutta, consentendo ai clienti di ottenere informazioni complete, affidabili e in tempo reale sulle loro merci.

“Questa partnership con Fresh Del Monte riflette il nostro impegno comune per l'innovazione, la sostenibilità e la soddisfazione dei clienti -aggiunge Bo Wegener, Chief Executive Officer di CMA CGM Asia Pacific-. Oltre ai vantaggi derivanti dalla containerizzazione, l'esperienza di CMA CGM nella logistica della frutta e dei prodotti freschi offre soluzioni migliori che aggiungono valore sia ai produttori che ai consumatori”.

Con l'aumento delle pressioni climatiche e delle aspettative dei clienti, Fresh Del Monte e CMA CGM stanno migliorando non solo le tempistiche di consegna. Tagliando gli sprechi di frutta, riducendo la movimentazione e aumentando l'efficienza del carico, questo cambiamento segna un modo più intelligente e resistente di movimentare i prodotti freschi, a vantaggio sia della qualità che del pianeta.

Il Gruppo CMA CGM è presente in 177 Paesi, impiega 160.000 persone, di cui quasi 6.000 a Marsiglia, dove si trova la sede centrale. Terza compagnia di navigazione al mondo, CMA CGM serve più di 420 porti nei 5 continenti con una flotta di oltre 650 navi. Nel 2024, CMA CGM ha trasportato oltre 23 milioni di container TEU (twenty-foot equivalent unit). La sua filiale CEVA Logistics, uno dei primi cinque operatori al mondo, gestisce 1.000 magazzini e ha gestito 15 milioni di spedizioni nel 2024.

CMA CGM AIR CARGO, la divisione di trasporto aereo del Gruppo, gestirà una flotta di 6 aerei cargo entro il 2025. Ad oggi, la Fondazione CMA CGM ha trasportato 63.000 tonnellate di aiuti umanitari in 97 Paesi e ha sostenuto oltre 550 progetti educativi.Il Gruppo CMA CGM

CNC è uno specialista dei trasporti marittimi intra-asiatici. Con sede a Singapore, CNC è rappresentata a livello regionale da una vasta rete di agenzie in tutta l'Asia. CNC è l'unico marchio del Gruppo CMA CGM in Intra-Asia. Attualmente offre oltre 50 servizi, e CNC rafforza continuamente la sua rete di servizi in base alle richieste e ai cambiamenti del mercato.