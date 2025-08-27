Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
L'India a caccia di proteine chiede aiuto a Bollywood e al cricket
Indiani troppo vegetariani: i marchi (come McDonald's) spingono il marketing sull'uso di protidi
In India si assiste a un'enorme domanda di prodotti proteici, una sorta di boom dovuto all'elevata carenza di proteine, non alla moda della palestra. Tanto che l'India ha il maggior numero di vegetariani al mondo ma è in fondo alla classifica per quanto riguarda l'assunzione di carne. Per colmare il vuoto le aziende produttrici di beni di consumo si affrettano a lanciare prodotti proteici con un m...
fc - 53042
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency