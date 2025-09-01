KitKat compie 90 anni (e vale 8 mld euro)

Disponibile in oltre 85 paesi e con oltre 5 miliardi di barrette vendute all'anno, KitKat è il marchio di dolciumi leader di Nestlé sia in termini di fatturato che di valore del marchio, il che lo rende un pilastro del portfolio globale dell'azienda. Quest'anno ricorre il 90° anniversario della nascita del marchio nel 1935 a York, in Inghilterra.

Con il suo iconico slogan "Prenditi una pausa, prendi un KitKat", KitKat è diventato il simbolo internazionale di una pausa significativa dallo stress della vita quotidiana. Nel corso dei suoi 90 anni di storia, il marchio si è costantemente reinventato per soddisfare nuovi momenti di consumo e per soddisfare i gusti locali e le preferenze culturali di molte regioni del mondo. Originariamente creato come una barretta di wafer ricoperta di cioccolato a quattro dita, KitKat è oggi offerto in oltre 300 gusti diversi, tra cui matcha, sakè e wasabi, e in vari formati, come gelato, cereali, bevande calde e fredde e creme spalmabili al cioccolato.

Nestlé continua a investire nei suoi marchi più grandi e redditizi, come KitKat, per le opportunità di crescita che offrono. Più di recente, l'azienda ha lanciato la tavoletta KitKat in Europa, dove le vendite sono cresciute di oltre 1,4 miliardi di franchi svizzeri (circa 1,49 miliardi di euro) negli ultimi due anni e attualmente hanno un valore di 7,5 miliardi di franchi svizzeri (8 miliardi di euro). Con le tavolette che ora rappresentano il secondo formato di cioccolato più popolare in Europa, la tavoletta KitKat è progettata per soddisfare la crescente domanda di esperienze di cioccolato golose e condivisibili. KitKat è noto per offrire ai consumatori una pausa tanto necessaria durante la giornata. Con la tavoletta, si sta ora espandendo a nuove occasioni, come le meritate pause di fine giornata a casa, dopo il lavoro o durante il fine settimana.

KitKat ha anche collaborato con altri marchi Nestlé molto popolari, come Nescafé, per creare il KitKat Nescafé Mocha Flavour (leggi notizia EFA News). Ha anche lanciato le accattivanti barrette KitKat Chunky Funky per coinvolgere i consumatori più giovani.

"Un marketing efficace con un messaggio coerente è fondamentale per conquistare costantemente i consumatori in tutte le aree geografiche", ha affermato Rouven Lochmüller, KitKat Global Brand Manager. "Campagne globali, come la campagna 'Break Better' lanciata di recente (leggi notizia EFA News), che incoraggia le persone a concedersi pause migliori, sono un altro esempio di come il posizionamento 'fai una pausa' sia rimasto il pilastro del marchio, pur adattandosi alla cultura odierna".

Le partnership globali, come quella recentemente stipulata da KitKat con Formula 1 (leggi notizia EFA News) – la più grande partnership di marca globale di Nestlé fino ad oggi – contribuiscono ad aumentare la visibilità di KitKat. Attraverso queste alleanze globali, il marchio è in grado di rafforzare la sua risonanza sia tra gli attuali fan di KitKat che tra i nuovi consumatori, ad esempio facendo leva sull'amore della Generazione Z per l'entusiasmo e l'innovazione.

KitKat ha inoltre mantenuto il suo successo costante nel corso dei suoi 90 anni, trovando un equilibrio tra un'esperienza di marca coerente e la localizzazione per ottenere il massimo impatto e redditività. Dalla personalizzazione di gusti e ricette in base alle preferenze locali all'offerta di pause spettacolari in uno dei più grandi festival musicali del mondo in Brasile, ad esempio, KitKat si rivolge a gruppi di consumatori chiave in diversi mercati attraverso diverse partnership, canali pubblicitari e marketing di eventi. Il marchio ha anche recentemente collaborato con Netflix e Spotify in India e ha anche incoraggiato gli atleti e i fan degli eSport di League of Legends a prendersi una pausa dagli schermi attraverso la "Pausa definitiva".

Guardando ai prossimi 90 anni, KitKat continuerà a reinventarsi, applicando molte delle stesse strategie del passato, ma modernizzandosi costantemente per soddisfare le mutevoli preferenze dei consumatori.