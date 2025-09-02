It does not receive public funding
Leonardo Del Vecchio brinda con Boem

LMDV Capital prende tutte le quote della società di Fedez e Lazza

LMDV Capital, il family office di Leonardo Maria Del Vecchio ha deciso di assumere il pieno controllo di Boem, la società dei ready to drink in lattina a bassa gradazione alcolica conosciuta per la proprietà dei rapper Fedez e Lazza, mesa in pista già con Leonardo Maria Del Vecchio e con il socio Camillo Bernabei. In questo caso, LMDV Capital ha rilevato le residue quote di Fedez. che attraverso la...

