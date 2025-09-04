Do you want to access to this and other private contents?
Conegliano Valdobbiadene: previsioni vendemmiali ottimistiche
Dopo un primo periodo molto accelerato la maturazione è rientrata su valori normali
A qualche giorno dall’inizio ufficiale della vendemmia nelle colline di Conegliano Valdobbiadene, il clima che si respira tra i viticoltori è di grande ottimismo. Il Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, insieme ai suoi produttori, guarda con favore alla conclusione del processo di maturazione e alla qualità delle uve in vista della raccolta imminente.“Con la vendemmia di quest...
lml - 53308
EFA News - European Food Agency
