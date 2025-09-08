Copa Cogeca contro le tariffe cinesi alla carne suina Ue

Il settore delle carni suine dell'UE subisce un duro colpo dalla decisione cinese di imporre tariffe doganali (leggi notizia EFA News). Lo sostiene il Copa Cogeca che, in un comunica "deplora fortemente la decisione delle autorità cinesi di imporre tariffe antidumping preliminari sulle esportazioni di carne suina dell'UE".

"I produttori di carni suine dell'UE -sottolineano le due organizzazioni europee-non sono coinvolti in pratiche antidumping e hanno collaborato pienamente all'indagine e a tutte le richieste delle autorità cinesi. In questa fase non è ancora possibile un'analisi completa delle misure, ma il loro impatto causerà senza dubbio gravi danni ai produttori europei di carne suina, in particolare negli Stati membri più attivi sul mercato cinese".

"Le aziende che hanno collaborato all'indagine, originarie dei principali Paesi esportatori di carne suina in Cina, hanno ricevuto dazi più bassi, compresi tra il 15,6% e il 32,7%, mentre tutte le altre hanno ricevuto un dazio del 62,4% -aggiunge la nota-. Le conseguenze si faranno sentire ben oltre le esportazioni dirette, con una pressione indiretta sui mercati interni della carne suina dell'UE".

"Questa pressione -prosegue la nota- si aggiunge all'ulteriore apertura dei mercati dell'UE ai prodotti suini statunitensi e a un generale momento di instabilità per le esportazioni di carne suina dell'UE".

"È inaccettabile che i produttori europei di carne suina siano costretti a pagare il prezzo di dispute commerciali politiche -dice Antonio Tavares, presidente del gruppo di lavoro sulle carni suine del Copa-Cogeca-. Queste misure servono solo a rafforzare i nostri concorrenti globali e a indebolire i produttori europei. La Commissione europea deve ripensare urgentemente la sua politica commerciale e garantire che il settore agricolo non venga trattato come merce di scambio nei negoziati internazionali".