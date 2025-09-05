Dazi: Cina pone fino il 62% sul maiale Made in UE

La Cina ha imposto dazi antidumping iniziali fino al 62,4% sulle importazioni di carne suina dall'Unione Europea per un valore di oltre 2 miliardi di dollari. Una misura che aggrava le tensioni commerciali salite alle stelle dopo i dazi imposti dall'UE sui veicoli elettrici cinesi. L'indagine preliminare del ministero del Commercio cinese sui prodotti a base di carne suina ha trovato prove di dumping che hanno danneggiato l'industria nazionale e ha approvato dazi a partire dal 10 settembre.

Le aziende che hanno collaborato all'indagine, tra cui figurano imprese spagnole, danesi e olandesi, hanno ricevuto dazi che vanno dal 15,6% al 32,7%. A tutte le altre aziende è stato assegnato il 62,4%. Avviata a giugno dello scorso anno, l'indagine è ampiamente considerata una ritorsione per i dazi UE sui veicoli elettrici e ha colpito importanti produttori come Spagna, Paesi Bassi e Danimarca.

Dalla Commissione Europea si è commentato che l'indagine si basava su "accuse discutibili e prove insufficienti" e che non aveva ancora definito la sua risposta. Tuttavia, "posso assicurarvi categoricamente che adotteremo tutte le misure necessarie per difendere i nostri produttori e l'industria", ha affermato un portavoce. La Cina sta portando avanti anche un caso anti-sovvenzioni che riguarda le esportazioni di prodotti lattiero-caseari dell'UE e misure anti-dumping sul brandy dell'UE, che consentono agli esportatori di evitare i dazi se si impegnano a vendere a un prezzo non inferiore a un prezzo minimo stabilito.

Pechino ha fatto pressioni su Bruxelles affinché sostituisse i dazi sui veicoli elettrici con un impegno di prezzo simile da parte dei produttori cinesi, ma i negoziati tra le due parti non hanno portato a un accordo.