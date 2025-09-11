Do you want to access to this and other private contents?
Kraft Heinz, nuovo stabilimento in Portogallo per la produzione di pomodori
L'impianto da 15 milioni di euro sorgerà a Mora in partnership con Conesa
In attesa di capire quali saranno le conseguenze dell'annunciato piano di Kraft Heinz per creare due società indipendenti e quotate in borsa attraverso uno spin-off esente da imposte, (leggi notizia EFA News), la multinazionale comunica di avere deciso di ampliare la fornitura europea di pomodori con un impianto ad alta efficienza energetica. La società, infatti, ha annunciato un significativo miglioramento d...
