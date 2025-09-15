Do you want to access to this and other private contents?
Heinz, nuove salse per salutisti e fan dei sapori avventurosi
Realizzate con ingredienti naturali, senza aromi artificiali e a basso contenuto di zuccheri
Sarà forse perché accerchiata un po' da tutte le parti sulle nuovo indirizzo che le produzioni devono intraprendere per stare dietro soprattutto ai dettami della salute, fatto sta che Kraft Heinz, a pochi giorni dalle critiche che le sono piovute addosso dagli esperti che la vedono più impegnata ad attenzionale la sua scissione che non la qualità delle sue salse (leggi notizia EFA News), ha deciso di...
fc - 53568
EFA News - European Food Agency
