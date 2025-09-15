Heinz, nuove salse per salutisti e fan dei sapori avventurosi

Sarà forse perché accerchiata un po' da tutte le parti sulle nuovo indirizzo che le produzioni devono intraprendere per stare dietro soprattutto ai dettami della salute, fatto sta che Kraft Heinz, a pochi giorni dalle critiche che le sono piovute addosso dagli esperti che la vedono più impegnata ad attenzionale la sua scissione che non la qualità delle sue salse (leggi notizia EFA News), ha deciso di...