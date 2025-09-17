Nestlé: dimissioni anticipate per Paul Bulcke

Il Consiglio di Amministrazione di Nestlé ha annunciato che Pablo Isla diventerà Presidente a partire dal 1° ottobre, in seguito alla decisione di Paul Bulcke di dimettersi dal Consiglio di Amministrazione prima del previsto. La conclusione dell'incarico era stata inizialmente programmata per il 16 aprile 2026, in coincidenza dell'Assemblea Generale Annuale del gruppo (leggi articolo EFA News).

"Ho piena fiducia nella nuova leadership di Nestlé e credo fermamente che questa grande azienda sia ben posizionata per il futuro", ha dichiarato Bulcke. "Questo è il momento giusto per farmi da parte e accelerare la transizione pianificata, consentendo a Pablo e Philipp [Navratil, nuovo amministratore delegato, ndr], di portare avanti la strategia di Nestlé e guidare l'azienda con una nuova prospettiva. Auguro a tutta la famiglia Nestlé ogni successo per il futuro".

Da parte sua, il vicepresidente e presidente eletto Isla ha commentato: "A nome del Consiglio di Amministrazione, desidero esprimere la nostra sincera gratitudine a Paul per la sua leadership e la sua incrollabile dedizione a Nestlé. La saggezza e l'impegno di Paul hanno plasmato l'azienda e gettato le basi per il nostro prossimo capitolo. In riconoscimento del suo servizio di lunga data e dedizione, abbiamo nominato Paul presidente onorario".

Dick Boer è stato nominato Lead Independent Director e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione a partire dal 1° ottobre. Inoltre, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch è stata nominata vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. Lo scorso 1° settembre, Philipp Navratil ha assunto l'incarico di amministratore delegato in sostituzione di Laurent Freixe, destituito dal Consiglio d'Amministrazione (leggi notizia EFA News).