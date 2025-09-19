L'antitrust Ue rinvia al 19 dicembre la decisione su Mars-Kellanova





La Commissione europea ha fissato al 19 dicembre la scadenza provvisoria per la decisione dell'authority antitrust circa la megafusione da 36 miliardi di dollari tra Mars e Kellanova (ex Kellogg). La decisione del rinvio a dicembre indica, una volta di più, la complessità implicita in una delle più grandi fusioni proposte nel settore della ristorazione: un deal che parte dagli Stati Uniti ma che, come ha messo in risalto l'Ue (leggi notizia EFA News), ha forti ricadute in Europa, visto che le due aziende operano a livello globale e quindi operano anche nell'UE.

Mars, un titano del mercato dolciario, ospita prodotti come M&M's e Snickers, oltre al cibo per animali Whiskas. Kellanova, d'altra parte, porta in tavola articoli come Pringles, Pop-Tarts e una gamma di cereali. La combinazione di questi marchi sotto un unico ombrello aziendale, ha sottolineato a giugno scorso l'Ue, potrebbe rimodellare le dinamiche del mercato, portando (potenzialmente) a una maggiore concentrazione del mercato e ad una riduzione della concorrenza.(leggi notizia EFA News).

Proprio a giugno scorso, come dicevamo, la Commissione Ue ha avviato un'indagine su vasta scala nel timore che la fusione possa comportare prezzi più elevati per i consumatori e rafforzare il potere negoziale di Mars con i rivenditori. L'indagine della Commissione è stata temporaneamente interrotta a fine luglio in attesa di ulteriori informazioni da entrambe le società. La ripresa dell'indagine evidenzia la complessità dei dati necessari per valutare con precisione il potenziale impatto della fusione.