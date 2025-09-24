Ferrero-WK Kellogg, the final countdown

È in dirittura d'arrivo il closing dell'operazione Ferrero-WK Kellogg avviata a luglio scorso per 3,1 miliardi di dollari (leggi notizia EFA News). Gli azionisti di WK Kellogg, infatti, sostengono a stragrande maggioranza l'acquisizione di Ferrero tanto che, a seguito di un voto schiacciante dell'assemblea, si prevede che l’accordo di fusione si concluderà entro pochi giorni.

Votazione schiacciante, dicevamo: ebbene il 93% degli azionisti Kellogg a sostenuto la fusione. Solo il 6% ha votato contro e meno dell'1% si è astenuto. Ogni azione contava come un voto. Ora che la fusione è stata approvata, resta solo la questione di "quando" avverrà il closing: la risposta è uscita dall'assemblea che prevede di concludere tutto il 26 settembre 2025.

Entro pochi giorni, dunque, si prevede che Ferrero acquisirà la proprietà del portafoglio di cereali per la colazione di WK Kellogg compresi i marchi noti Froot Loops, Special K e Frosted Flakes negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi.

Secondo gli analisti, l'accordo con Ferrero “massimizzerà il valore” per gli azionisti di WK Kellogg. Una volta chiuse, le azioni WK Kellogg verranno cancellate dalla Borsa di New York e non saranno più quotate in borsa.