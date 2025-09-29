Ferrero, conclusa acquisizione WK Kellogg

Come preannunciato il 24 settembre (leggi notizia EFA News) è arrivato "entro pochi giorni" il closing dell'operazione da 3,1 miliardi di dollari con cui l'azienda dolciaria di Alba ha portata a casa il colosso Usa WK Kellogg.

Con un comunicato dal titolo inequivocabile, ossia "Ferrero completa l'acquisizione di WK Kellogg", la società annuncia sul sito globale il closing dell'operazione. L'azienda nella nota ufficiale comunica "il completamento con successo dell'acquisizione di WK Kellogg Co: WK Kellogg Co è ora una società interamente controllata da Ferrero".

"L'acquisizione -sottolinea la nota- è il prossimo capitolo della comprovata strategia di Ferrero di acquisire, investire e far crescere marchi iconici in Nord America, guidando al contempo la crescita organica attraverso l'innovazione del marchio".

La transazione era stata annunciata il 10 luglio 2025 e approvata dagli azionisti di WK Kellogg Co il 19 settembre 2025. "Con il completamento della transazione -prosegue la nota-, gli azionisti di WK Kellogg Co hanno diritto a ricevere" una cifra (no specificata) "in contanti per ogni azione ordinaria di WK Kellogg Co posseduta immediatamente prima della chiusura. WK Kellogg Co ha cessato le negoziazioni e non sarà più quotata alla Borsa di New York".

"L'acquisizione di WK Kellogg Co -conclude la nota- sostiene il piano di crescita strategica di Ferrero in Nord America ed espande la portata dell'azienda in un maggior numero di occasioni di consumo con marchi amati dai consumatori. Ferrero intende investire e far crescere il portafoglio di marchi iconici di WK Kellogg Co negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi".