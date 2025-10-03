Ferrara Candy Company vuole la francese Cpk

La notizia che Ferrara Candy company, società del gruppo Ferrero, sarebbe pronta ad acquisire la transalpina Cpk per proiettarsi nel mercato europeo delle caramelle circola da luglio scorso come una sorta di indiscrezione (leggi notizia EFA News). Oggi si ha la conferma, dopo la notifica alla Commissione Europea il progetto di acquisizione del gruppo dolciario francese Cpk-Carambar Poulain Krema dal fondo di investimento Eurazeo.

Come riporta la Gazzetta Ufficiale, "è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio".

La notifica, secondo quanto riporta la Gazzetta Ufficiale Ue, riguarda le seguenti imprese:

3F's Holding S.A. ("3F" e, insieme a tutte le imprese direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica che controlla 3F, "il gruppo Ferrero", Lussemburgo). Ricordiamo che 3F’s Holding è la nuova cassaforte (ex Bermic) della famiglia industriale albese guidata da Giovanni Ferrero , rinominata 3F a inizio settembre (leggi notizia EFA News );

CPK SAS («CPK», Francia).

"Il gruppo Ferrero -sottolinea la nota- acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'insieme di CPK".

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Ue, l'operazione è ora aperta alle osservazioni di terze parti: secondo l'esecutivo comunitario, infatti, ricade nell'ambito del regolamento Ue sulle concentrazioni.

Secondo quanto si legge in Gazzetta Ufficiale, "a seguito di esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo"

"La Commissione -si legge nella nota- invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento: per posta elettronica o fisica".

Cpk-Carambar Poulain Krema ha sede in Francia: comprende marchi come Carambar, Lutti, Poulain e Terry, opera nella produzione e vendita di prodotti a base di zuccheri e di cioccolato, di creme dolci spalmabili, gomme e bevande in polvere al cioccolato, principalmente in Francia e in Belgio.

L’ultima acquisizione del colosso piemontese stata conclusa pochi giorni fa e riguarda l'acquisizione per 3,1 miliardi di dollari del colosso Usa WK Kellogg (leggi notizia EFA News), azienda specializzata in cereali per la prima colazione, nata dalla divisione in due rami del colosso Usa Kellogg’s. La transazione era stata annunciata il 10 luglio 2025 (leggi notizia EFA News) e approvata dagli azionisti di WK Kellogg Co il 19 settembre 2025.