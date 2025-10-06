Stefania Boroli nuova partner di Nuo

Nuo, holding di investimento che si occupa di sostenere eccellenti aziende italiane nel settore dei beni di consumo, ha nominato Stefania Boroli nuova partner della società di partecipazioni di Milano, guidata da Tommaso Paoli.

Dopo la laurea in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano e un MBA presso la Harvard Business School di Boston, Boroli ha iniziato la sua carriera in Goldman Sachs a Londra e ha maturato 5 anni di esperienza nella consulenza presso Bain & Company a Milano. Nel 2015 ha iniziato la sua esperienza di investimento in DeA Capital Alternative Funds con il lancio di "Taste of Italy", serie di fondi che ha raccolto oltre 550 milioni di euro per investimenti in aziende attive nel settore food & beverage in Italia e in Spagna.

Sul suo profilo Linkedin Boroli ha scritto: "Sono entusiasta e onorata di iniziare un nuovo capitolo con NUO, contribuendo alla sua missione di far crescere l'eccellenza italiana. Un sentito ringraziamento al team Nuo e a Tommaso Paoli per la loro fiducia, e al team DeA Capital Alternative Funds SGR per uno straordinario percorso decennale di crescita professionale e personale. Sono grata alle persone, alle esperienze e alle sfide che hanno plasmato il mio percorso e sono pronta ad abbracciare questa nuova avventura con passione e impegno".

Nuo, è nata nel 2016 grazie a capitali privati di famiglie imprenditoriali internazionali tra cui il magnate cinese Stephen Cheng investe in aziende simbolo del made in Italy del settore dei beni di consumo, per supportarne i processi di crescita internazionali. La società ha investito circa 500 milioni di euro in quote di minoranza e maggioranza di 15 aziende del made in Italy, raccogliendo i capitali privati di poche selezionate famiglie imprenditoriali: tra queste ricordiamo Venchi, Andriani e l'ultimo acquisto, ossia Bialetti passata di mano a luglio di quest'anno (leggi notizia EFA News).