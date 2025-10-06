It does not receive public funding
Dazi pasta /3. Commissione UE collabora su antidumping Usa

Portavoce Commercio precisa: "Indagine fuori da accordo su tariffe al 15%"

Dopo l'ennesimo annuncio a sorpresa di Donald Trump sui dazi (leggi notizia EFA News), l'Unione Europea prova a fare da mediatore tra Roma e Washington. "La Commissione Europea, in stretto coordinamento con il governo italiano, sta collaborando con gli Stati Uniti sull'indagine" antidumping avviata da Washington per imporre dazi sulla pasta "e interverrà se necessario".

A riferirlo è il portavoce della Commissione per il Commercio Olof Gill, che puntualizza: "Questa è un'indagine antidumping, pertanto esula dall'ambito della dichiarazione congiunta UE-Usa". L'allusione è all'accordo sui dazi al 15% sottoscritto tra Bruxelles e Washington lo scorso 21 agosto (leggi notizia EFA News).

