Ivsi rinnova l'appuntamento con il Salone della Csr

L'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (Ivsi) annuncia la sua ottava partecipazione al Salone della Csr e dell’Innovazione Sociale, che si tiene dall’8 al 10 ottobre 2025 presso l’Università Bocconi di Milano. L’edizione 2025, intitolata "Creare futuri di valore" vedrà Ivsi protagonista di uno stimolante confronto volto a condividere e promuovere strategie di sostenibilità, innovazione e responsabilità sociale nel settore agroalimentare.

Venerdì 10 ottobre, il presidente Marella Levoni interverrà - dalle ore 11:00 alle 12:15 - nel panel “Le filiere agroalimentari sostenibilità tra innovazione ed efficienza”, coordinato da Nicola Varcasia di Vita. Focus della discussione saranno proprio le sfide legate a filiere più corte e circolari, all’innovazione tecnologica e alla misurazione delle prestazioni ambientali e sociali.

Quest’anno l’Istituto presenterà i nuovi passi concreti compiuti verso la sostenibilità, tra cui il “Campus Salumi”: una piattaforma digitale formativa con oltre 50 ore di contenuti suddivisi in 14 percorsi tematici, pensata per rafforzare le competenze lungo tutta la filiera e favorire la crescita sostenibile del settore. In ottica di innovazione, Ivsi racconterà la collaborazione attiva con Made Competence Center del Politecnico di Milano per sviluppare modelli predittivi basati sull’intelligenza artificiale e volti a stimare la disponibilità della materia prima, ridurre gli sprechi e migliorare il profilo di sostenibilità del settore. Infine, verrà presentato un progetto pilota dedicato alla filiera sostenibile, che, attraverso l’uso di tecnologia e intelligenza artificiale, permette di monitorare ogni singolo animale dalla nascita tramite chip auricolari individuali, garantendo il benessere animale mediante certificazione di un ente terzo.

"La partecipazione continua di Ivsi a questo importante appuntamento rappresenta un momento chiave per ribadire il nostro impegno nella costruzione di un settore della salumeria sempre più sostenibile e innovativo", dichiara il presidente Marella Levoni. "Attraverso iniziative concrete, come il Campus Salumi e l’adozione di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, puntiamo a migliorare la trasparenza, la resilienza e il benessere animale, creando valore non solo economico ma anche ambientale e sociale. Offrire prodotti buoni, sicuri e capaci di generare fiducia è la nostra missione per oggi e per il futuro".

Ivsi conferma così il proprio ruolo di protagonista nella promozione della cultura della sostenibilità nel comparto della salumeria italiana, contribuendo con innovazione, responsabilità e trasparenza alla trasformazione positiva della filiera agroalimentare.