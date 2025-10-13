Do you want to access to this and other private contents?
Castel Vins ha acquistato l'italiana Tannico: il perché sta nel settore (in espansione)
Con un'ampia scelta di prodotti online tra vini, spumanti e champagne, il brand ex-Campari assicura ai transalpini un boost nell'e-commerce enoico
L'e-commerce mondiale del vino, in fase di stanca dopo il boom del periodo pandemico, annota una "grande manovra" che coinvolge il marchio Tannico, piattaforma italiana specializzata nella vendita online di vini, champagne e distillati. Il gruppo francese Castel-Vins, infatti, ha deciso di acquistare il brand made in Italy, comprandolo da Campari e Moët Hennessy, i quali ne avevano sottoscritto in j...
EFA News - European Food Agency
