Castel Vins ha acquistato l'italiana Tannico: il perché sta nel settore (in espansione)

L'e-commerce mondiale del vino, in fase di stanca dopo il boom del periodo pandemico, annota una "grande manovra" che coinvolge il marchio Tannico, piattaforma italiana specializzata nella vendita online di vini, champagne e distillati. Il gruppo francese Castel-Vins, infatti, ha deciso di acquistare il brand made in Italy, comprandolo da Campari e Moët Hennessy, i quali ne avevano sottoscritto in j...