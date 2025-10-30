Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Campari, nove mesi di solida crescita
Nonostante il contesto sfidante il gruppo ha chiuso a settembre 2025 con vendite a oltre 2,2 miliardi di euro (+1,5%)
Solida crescita nonostante il contesto sfidante e persistente outperformance. Così, Campari group, definisce in poche parole i risultati dei primi nove mesi del 2025 chiusi al 30 settembre chiusi con vendite pari a € 2.281 milioni, +1,5% organicamente e complessivamente del +0,2% . L'effetto perimetro è stato del +1,1% principalmente guidato da Courvoisier acquisito definitivamente ad aprile 2024 (le...
fc - 54876
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency