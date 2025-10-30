Do you want to access to this and other private contents?
Campari/2: giornata stellare in Piazza Affari
Giornata stellare in borsa a Piazza Affari per il titolo Campari che ha chiuso la seduta svettando in alto a +11,3% grazie ai risultati dei primi nove mesi 2025 (leggi notizia EFA News).A fare da assist alle azioni, fin dall'avvio degli scambi a Piazza Affari, sono stati i risultati dei primi nove mesi molto apprezzati dal mercato. Gli analisti di JP Morgan hanno rivisto al rialzo il giudizio sul titolo...
