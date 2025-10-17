Heineken Brasile porta Mamba Water da Cop30

Heineken annuncia che il suo marchio brasiliano di acqua in lattina, Mamba Water, sarà servito alla Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici a Belém (Cop30). In partnership con il governo federale del Brasile, Heineken Brasile donerà 1,5 milioni di lattine di Mamba Water ai partecipanti della Blue Zone della Cop30, lo spazio centrale protetto per i negoziati e i processi decisionali globali sul clima.

Sarà la prima volta che una Blue Zone della Cop offrirà acqua confezionata in lattine di alluminio ai delegati e ci sarà uno sforzo collettivo per gestire il fine vita delle lattine e reinserirle nella catena del valore.

Ciò è reso possibile da Heineken Spin, l'ecosistema di business a impatto sociale di Heineken Brasile, e dalla collaborazione con partner chiave tra cui Ball Corporation, Novelis, Volkswagen Truck & Bus e Reaqt Water Technologies. Queste organizzazioni si stanno unendo, insieme alla città di Belém, per consentire la raccolta delle lattine vuote, che saranno poi trasportate in un impianto di riciclaggio per essere fuse e trasformate in nuovi fogli di alluminio da reinserire nella catena del valore.

"Siamo lieti che Mamba Water sarà presente alla Cop30, una piattaforma di importanza mondiale per il dialogo e l'azione sul clima. Questo sottolinea l'attenzione di Heineken verso partnership sostenibili e innovazione mirata. Attraverso le nostre iniziative locali a Belém e nello Stato del Pará, dall'accesso all'acqua e alla riforestazione, alle energie rinnovabili e agli investimenti nella cultura e nella società locale, stiamo producendo un impatto tangibile a livello locale che supporta la nostra strategia globale Brew a Better World e rafforza il nostro obiettivo di crescita sostenibile", dichiara Mauro Homen, direttore Affari Societari e Sostenibilità di Heineken Brasile.

Oltre alla Cop30, Heineken Brasile ha un ricco programma di progetti per creare un impatto duraturo a Belém e nello Stato del Pará. Questi ultimi includono:

- Rispondere sia alle esigenze di idratazione immediate che all'accesso all'acqua a lungo termine, installando stazioni di trattamento delle acque nelle comunità intorno a Belém e fornendo oltre 20 milioni di litri di acqua potabile sicura alle famiglie che in precedenza non ne avevano accesso.

- In collaborazione con la città di Belém, creazione di una microforesta urbana con oltre 1.000 piantine di 35 specie amazzoniche, che contribuiscono a ridurre le temperature locali, aumentare l'umidità dell'aria e trattenere l'acqua piovana.

- Heineken Brasile sta ampliando il suo Programma Energia Verde, che facilita la fornitura di energia rinnovabile alle aziende e alle famiglie locali.

- Investimenti nella cultura locale e in attività sociali, come il restauro di Casa Dourada e programmi di formazione per i giovani nella produzione audiovisiva e nell'intelligenza artificiale.

Questi sforzi riflettono la strategia globale di Heineken Brew a Better World in azione, che combina impatto ambientale, responsabilità sociale e coinvolgimento della comunità per creare un impatto duraturo.