Heineken /2. Brand Grand Prix e altre vittorie al Golden Drum 2025

Heineken si è aggiudicata 19 Drum Awards, al Golden Drum Festival, uno degli eventi pubblicitari e di comunicazione più prestigiosi d'Europa. Il riconoscimento abbraccia diverse campagne e categorie: da Film, Sostenibilità e Innovazione a Brand Building, Design e Beneficenza. "Questi riconoscimenti dimostrano il costante impegno di Heineken nel valorizzare la creatività per un impatto significativo del marchio, con il suo marchio omonimo che ha ottenuto il massimo riconoscimento con il Brand Grand Prix per il suo straordinario contributo al settore", si legge sul sito del gruppo.

In collaborazione con LePub, partner globale di lunga data, Heineken Company ha ottenuto riconoscimenti per progetti di spicco a marchio Heineken come "Pub Succession", "Starring Bars", "The Flipper", "Excuses Bar" e "Pub Delivery", nonché la campagna "Guao Guao" del marchio Desperados. Come risultato finale, LePub, l'agenzia capofila di Heineken, è stata premiata come Agenzia dell'Anno, a conferma della solidità della partnership e del suo ruolo nel realizzare progetti innovativi e culturalmente significativi.

Il progetto Heineken Pub Succession si è distinto come un punto di forza creativo, aggiudicandosi l'ambito Grand Prix e 1 Oro nella categoria Coinvolgimento, oltre a 1 Golden Drum per la categoria Brand Building e un Silver Drum nella categoria B2B. Questo progetto innovativo ha combinato un'avvincente narrazione del marchio con la tutela culturale e il coinvolgimento della comunità, dando vita a un'intensa campagna di reclutamento per trovare il prossimo gestore di uno storico pub irlandese.

The Flipper, un divertente accessorio per telefono progettato per incoraggiare le persone a riporre il telefono durante le riunioni sociali; capovolgendolo quando "sentiva" la parola "cin cin", ha vinto tre prestigiosi premi: un Silver Drum nella categoria Coinvolgimento e due Bronze Drum per Design e Innovazione. Sviluppata in collaborazione con l'inventrice e YouTuber Simone Giertz, questa campagna ha affrontato il crescente problema della distrazione digitale.

Pub Delivery si è aggiudicato un Bronzo nella categoria Engagement per il suo approccio innovativo al delivery e alla visibilità locale. Nel frattempo, la campagna Starring Bars, che trasforma i bar in autentici set cinematografici per gli spot Heineken, ha ottenuto ben tre premi (due d'Argento e un Bronzo) nelle categorie Engagement, Sustainable Business Solutions e B2B. Questa importante iniziativa ha rafforzato l'impegno di Heineken nel supportare il settore dell'ospitalità attraverso l'eccellenza creativa e un supporto aziendale tangibile.

La campagna Excuses Bar ha vinto un Argento nella categoria Ooh per il suo approccio giocoso e creativo. Trasformando i bar in esperienze immersive e a tema, la campagna ha ridefinito in modo intelligente le "scuse" per uscire, offrendo alle persone motivi autentici per riconnettersi e impegnarsi nel mondo reale.

Anche la campagna "Guao Guao" del marchio Desperados ha ottenuto un grande successo, aggiudicandosi il prestigioso Grand Prix nella categoria Film. L'eccellenza creativa della campagna è stata ulteriormente riconosciuta con 2 Ori e 1 Argento nella categoria Motion Craft, 2 Argento nelle categorie Film e Sport, Cultura Pop e Arte e un ulteriore Bronzo nella categoria Contenuti.

“Queste vittorie sono una testimonianza del potere del coraggio creativo e della solidità della nostra partnership con LePub. In Heineken, crediamo che la creatività guidi la crescita aziendale e le relazioni umane. Che si tratti di preservare pub storici, sostenere bar locali o reinventare il modo in cui le persone interagiscono nella vita reale, ogni campagna è radicata nella nostra convinzione dell'importanza di proteggere la socializzazione. Siamo onorati di vedere questo lavoro riconosciuto al Golden Drum", dichiara Nabil Nasser, responsabile globale del marchio Heineken.

“Vincere il premio Agenzia dell'Anno al Golden Drum, insieme a questo incredibile riconoscimento per The Heineken Company, è profondamente significativo. L'ampiezza del lavoro premiato, dalla tecnologia sociale allo storytelling B2B, riflette la nostra ambizione comune di unire creatività e impatto. Queste campagne non solo hanno successo, ma hanno un impatto positivo e nascono da intuizioni profonde, strategie audaci e un'autentica integrazione culturale. Siamo orgogliosi di intraprendere questo viaggio con Heineken e siamo entusiasti di ciò che ci aspetta", dice Bruno Bertelli, Cco Globale di LePub e Cco di LePub Worldwide