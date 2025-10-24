Ferrero: Nutella presenta le novità per Natale 2025



Il Natale, esattamente come Nutella, è in grado di creare momenti unici, indimenticabili e da sempre ricongiunge amici e famigliari all’insegna dell’amore, dell’affetto e della condivisione. Un simile connubio non poteva che essere celebrato con le referenze di Nutella create ad hoc per rendere ancora più dolce l’atmosfera festiva e magico il riunirsi con le persone care.

Per ingannare l’attesa del giorno più desiderato dell’anno arriva l’assoluta novità del Natale 2025, il tanto desiderato Calendario dell’Avvento Nutella: in ogni finestrell deliziose sorprese firmate Nutella con gli snack più apprezzati e gadget destinati a diventare oggetti da collezione. Qualche spoiler? Etichetta per i bagagli, calzini natalizi, addobbo per l’albero a forma di vasetto e mazzo di carte Domino, per divertirsi insieme gustando Nutella Biscuits, Nutella B-ready e Nutella & go.

Il vasetto di Nutella da 950gr si veste delle note e amate grafiche natalizie dalla trama tricot, rinnovate e impreziosite da messaggi che rispondono alla domanda “A chi ti vuoi riunire questo Natale?”. “A chi mi rende felice”, “Alla mia famiglia speciale”, sono solo alcune delle risposte che potranno essere dedicate alle proprie persone del cuore.

Anche il vasetto di Nutella da 750gr si presenta in una speciale versione natalizia che, oltre a riportare due diverse grafiche, propone sul retro quattro diverse ricette con Nutella e un QR Code tramite il quale sarà possibile accedere alla sezione dedicata alle ricette natalizie sul sito www.nutella.it per divertirsi a replicarle. Immancabili anche i mini-vasetti di Nutella da 30gr, dove la golosa crema spalmabile si concentra in un piccolo formato caratterizzato a tema Natale. Tenera e versatile, questa versione può trasformarsi in uno sfizioso segnaposto a tavola, in un originale addobbo per l’albero o in un pensiero per accompagnare i regali di Natale.

Non sono Feste senza Nutella Biscuits, che per festeggiare i momenti di condivisione si “veste” a tema natalizio, insieme all’iconica Biscottiera in vetro a forma di vasetto di Nutella con tappo rosso, adatta sia per conservare i propri biscotti, sia come originale regalo per amici e parenti.

Non poteva mancare Nutella B-ready, anche quest’anno in veste speciale con una grafica ispirata al Natale riportata tanto sulla confezione esterna quanto sui singoli incarti, che a loro volta presentano messaggi pronti a rendere ancora di più dolci e gustose le Feste.

Anche questo Natale, sarà possibile vincere una fantastica coppia di maglioni natalizi e festeggiare con un look da veri Nutella lovers. Basterà accedere all’area dedicata al concorso sul sito www.nutella.it dalle ore 9.00 alle 23.00 nel periodo dal 27 novembre 2025 al 11 dicembre 2025, registrarsi e rispondere ad alcune semplici domande. Il regolamento completo è consultabile sul sito www.nutella.it.