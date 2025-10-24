Ferrero Natale /2. Kinder: tante delizie in formato famiglia

Come ogni anno, Kinder – con il suo gusto unico e la sua capacità di emozionare grandi e piccini – sarà non solo il protagonista assoluto del Natale in famiglia, ma anche parte integrante di una tradizione fatta di luci e decorazioni scintillanti, di scambi di doni e di preziosi momenti da trascorrere insieme. Accanto agli iconici Calendari Kinder, sempre pronti a regalare ai più piccoli bontà che accompagnano il conto alla rovescia verso il 25 dicembre, il Natale 2025 si arricchisce di tante inaspettate e golose novità rivolte a un target più ampio.

Il Calendario Kinder Bueno rappresenta non solo la prima grande novità, ma anche un vero e proprio sogno che si avvera per i tanti fan del brand, in particolare giovani adulti. Le 24 caselle racchiudono infatti tutto l’assortimento firmato Kinder Bueno – composto da Kinder Bueno Mini, Kinder Bueno Mini White, Kinder Bueno Eggs e Kinder Bueno Classico – per un’attesa che si fa ogni giorno più gustosa e da assaporare col cuore.

Sempre in tema di novità per il Natale 2025, il Calendario Pacco Regalo è il dono perfetto, di forma e di fatto, per gli appassionati del delizioso cioccolato Kinder. Al suo interno si nasconde un’accurata selezione dei più celebri e amati prodotti a marchio Kinder, tra cui Kinder Love Mini, Kinder Mini Eggs Latte e Nocciola, Kinder Schokobons, Kinder Bueno e Kinder Cereali. Un must che mira a prolungare il più a lungo possibile la dolcezza di un momento unico come quello natalizio.

Che cos’è il Natale, se non il piacere di condividere le cose buone con chi amiamo? È proprio per concretizzare questo spirito che nascono le Kinder Balls, altra novità del Natale Kinder. La confezione racchiude 11 sfere di cioccolato con ripieno al latte e granella di nocciole da gustare con amici e parenti, ideali per accompagnare al meglio i momenti trascorsi insieme durante le Feste.

Per la gioia dei più piccoli arrivano infine le Figure Cave Babbo Natale e i suoi aiutanti, tre gusci ricoperti di cioccolato prendono la forma di Babbo Natale e dei suoi aiutanti, un intraprendente Elfo e un simpatico Pinguino: una squadra schierata al completo che renderà ancora più delizioso e meraviglioso il Natale dei bambini.