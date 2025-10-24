Heineken /2. Il futuro è verde... e forse anche rosa

Heineken prevede un significativo margine di crescita nella categoria della birra, come annunciato ieri dall'azienda in occasione della presentazione della sua strategia EverGreen 2030, nonostante l'attuale lenta ripresa del settore dovuta al Covid e all'impatto dell'inflazione. EverGreen è la strategia quinquennale di Heineken volta ad accelerare la crescita in un mondo in rapida evoluzione. L'evoluzione delle tendenze dei consumatori pone sfide e nuove opportunità. La birra è leader nel mercato delle bevande, con una quota pari al 42% della spesa dei consumatori per gli alcolici e il doppio di quella per le bevande analcoliche gassate. La categoria della birra offre un ampio margine di crescita attraverso l'innovazione e la tecnologia, sfruttando le tendenze e i mercati emergenti dei consumatori e ampliando i marchi per nuove occasioni.

Heineken è in una posizione unica per plasmare la crescita a lungo termine grazie alla sua presenza globale avvantaggiata, con posizioni di mercato leader in mercati emergenti chiave in rapida crescita come India, Vietnam, Etiopia e Messico. Heineken è inoltre leader globale e pioniere nella crescita di segmenti di mercato come la birra premium e la birra 0.0. Una maggiore differenziazione e focalizzazione a livello geografico, di segmenti e di marchi offre ulteriori opportunità. Sfruttando la sua portata globale e accelerando l'implementazione digitale, Heineken aumenterà la produttività e creerà un'organizzazione più agile, armonica e conveniente, pronta per il futuro. EverGreen 2030 è progettato per offrire una crescita superiore ed equilibrata con rendimenti interessanti per gli azionisti, garantendo al contempo all'azienda un futuro a prova di futuro.

“Il futuro della birra è (Ever)Green! Come passo successivo nel nostro percorso pionieristico lungo 160 anni, stiamo trasformando radicalmente la nostra attività per rimanere all'avanguardia in un panorama geopolitico ed economico sempre più volatile", dichiara Dolf van den Brink, presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato di Heineken. "Nel lungo periodo, la birra ha dimostrato di essere una categoria resiliente, in grado di riprendersi dopo ogni importante recessione storica. EverGreen 2030 sta ulteriormente affinando la strategia di crescita di Heineken, consentendoci di affrontare con sicurezza i cambiamenti dei consumatori e di cogliere opportunità di crescita strutturale grazie alla sua presenza globale avvantaggiata, alla leadership nei segmenti in crescita e ai suoi marchi di successo. Concentrandoci sull'accelerazione della crescita, sull'aumento della produttività e sulla sicurezza futura di Heineken, ci impegniamo a creare valore a lungo termine e a offrire rendimenti interessanti per gli azionisti, sostenuti da un'esecuzione disciplinata e da investimenti sostenibili".

Nel tempo si prevede che la categoria della birra crescerà strutturalmente in volume dell'´1% annuo e Heineken è in una posizione unica per cogliere questa opportunità grazie alla sua Una presenza globale avvantaggiata e una solida presenza nei mercati sviluppati ed emergenti. In entrambi i mercati, la birra sta guadagnando quote di mercato. Nei mercati emergenti, che rappresentano l'80% della popolazione mondiale e hanno un consumo di birra pro capite pari solo alla metà di quello dei mercati sviluppati, tendenze come la crescita demografica guidata dalla Generazione Z, l'urbanizzazione e la crescita della classe media stanno alimentando la domanda.

Heineken sta concentrando i suoi sforzi su 17 mercati chiave in crescita e continuerà a rafforzare la sua posizione di leadership in 50 mercati, dove detiene già il primo posto, o addirittura il secondo, in modo consolidato. L'ottimizzazione della presenza attraverso acquisizioni e disinvestimenti mirati rafforzerà ulteriormente la posizione di Heineken, come dimostrato di recente dall'acquisizione annunciata delle attività di bevande e vendita al dettaglio di Fifco in America Centrale.

Allo stesso tempo, Heineken sta plasmando il futuro della birra con marchi leader e innovazioni in segmenti chiave: Premium, Mainstream, Low and Analcohol (LoNo) e Beyond Beer. Heineken ha aperto la strada, ad esempio, alla prossima generazione di birra 0.0 attraverso un gusto superiore, con un posizionamento premium a marchio Heineken e Investendo nell'accettabilità sociale attraverso pubblicità, disponibilità e sponsorizzazioni in F1. Heineken sta rapidamente espandendo i marchi e le innovazioni in LoNo e Beyond Beer, adattandosi e creando nuove tendenze di consumo.