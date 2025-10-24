Heineken 0.0: partnership globale con Premier Padel

Heineken 0.0 annuncia l'espansione del suo portfolio di sponsorizzazioni globali con una partnership globale storica con Premier Padel, il principale tour ufficiale di padel professionistico a livello mondiale. La partnership renderà Heineken 0.0 il Global Beer Partner di Premier Padel e si affermerà nello sport in più rapida crescita al mondo. Heineken 0.0, paladina della socializzazione di qualità, celebrerà il vivace Dna sociale del padel partecipando agli eventi di Premier Padel a partire dal 2026. Con il suo gusto rinfrescante e la sua accessibilità, Heineken 0.0 si adatta perfettamente alla consolidata comunità sociale del padel e si rivolge a chi cerca il benessere. Infatti, oltre il 70% dei giocatori di padel afferma di giocare per l'esperienza sociale e spesso continua a socializzare dopo le partite, magari bevendo una birra.

"Per Heineken 0.0, entrare a far parte del mondo del padel", dichiara Bram Westenbrink, direttore commerciale di Heineken, "non significa solo giocare in campo, ma anche entrare a far parte della comunità che lo circonda e rimanere in contatto con le esigenze in continua evoluzione dello stile di vita odierno. Più che mai, le persone hanno bisogno di esperienze dal vivo e di equilibrio. Con questo in mente, ci impegniamo a creare modi nuovi ed entusiasmanti per unire le persone attraverso le nostre sponsorizzazioni strategiche come questa. Che si tratti di tifare per i professionisti, di giocare con nuove persone, di mantenere una routine equilibrata o di condividere birre rinfrescanti dopo la partita, Heineken 0.0 e Premier Padel offriranno una serie di esperienze condivise indimenticabili".

"Questa partnership è un segnale forte e una dichiarazione che questo è il momento del padel. Quando uno dei marchi più iconici e rispettati al mondo – Heineken – collabora con il tour professionistico leader a livello mondiale, Premier Padel, per la sua prima avventura in un nuovo sport globale, sottolinea l'incredibile slancio che sta dietro al nostro sport e al Tour. L'ascesa globale del padel sta creando fantastiche opportunità commerciali, sportive e incentrate sui tifosi, e insieme a Heineken️ 0.0 continueremo a dimostrare quanto questo sport sia diventato dinamico, avvincente e globale – e con molto altro ancora in arrivo", afferma da parte sua David Sugden, amministratore delegato di Premier Padel

Durante la stagione 2025, il Tour ha ospitato 24 tornei in 16 paesi, con il suo primo torneo negli Stati Uniti, il mercato sportivo più influente al mondo. Per il 2026 si prevede di espandere il tour a nuove regioni, tra cui l'Asia. Il Tour continua a guidare l'espansione di questo sport in tutto il mondo: oltre 600 giocatori provenienti da 29 paesi diversi hanno gareggiato nelle competizioni maschili e femminili di Premier Padel nel 2025, sottolineando il suo ruolo di piattaforma per la crescita internazionale, la diversità e l'eccellenza, dentro e fuori dal campo.

La sponsorizzazione offre a Heineken 0.0 la possibilità di entrare in contatto con giocatori e tifosi ispirati dal gioco professionistico di punta di Premier Padel, celebrando la passione del marchio per la creazione di esperienze social di alto livello. Inoltre, grazie alla disponibilità in oltre 190 paesi, i giocatori di padel di tutto il mondo possono sempre gustare una Heineken sempre fresca.