Heineken-Champions League: si chiude storica partnership
Dopo 30 anni, nell'agosto 2027, calerà il sipario sul connubio con il prestigioso torneo
La partnership di Heineken con la Champions League terminerà ad agosto 2027. Ad annunciarlo è il gruppo olandese, che in una nota afferma: "Dopo 30 anni di partnership, questo è ovviamente un momento emozionante per noi. Abbiamo fatto la scelta strategica di concentrare le nostre sponsorizzazioni su piattaforme in cui la spesa è proporzionale alla creazione di valore, garantendo un ritorno sull'investimento".
"Abbiamo previsto questo momento", dichiara Heineken. "Continuiamo a essere orgogliosi partner della F1 e abbiamo appena firmato una partnership globale con Premier Padel (leggi notizia EFA News), lo sport in più rapida crescita al mondo, con una significativa portata multigenerazionale e di genere. Due eventi principali che continueranno a sottolineare la nostra passione per l'unione delle persone in alcuni dei più grandi tornei sportivi del mondo. Inoltre, stiamo costantemente valutando altri eventi che aggiungeranno proprietà innovative che ci aiuteranno a creare significato e differenza su scala globale".
"Abbiamo ancora due anni per rendere grande la sponsorizzazione della Champions League e mantenere l'associazione con il marchio Heineken nella mente delle persone per gli anni a venire. È stato un percorso fantastico", conclude la nota, "e, nello spirito della nostra mentalità pionieristica e continuando a creare significato e differenza per i nostri marchi, siamo orgogliosi di investire nel futuro".
EFA News - European Food Agency