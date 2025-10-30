Heineken-Champions League: si chiude storica partnership

La partnership di Heineken con la Champions League terminerà ad agosto 2027. Ad annunciarlo è il gruppo olandese, che in una nota afferma: "Dopo 30 anni di partnership, questo è ovviamente un momento emozionante per noi. Abbiamo fatto la scelta strategica di concentrare le nostre sponsorizzazioni su piattaforme in cui la spesa è proporzionale alla creazione di valore, garantendo un ritorno sull'investimento".

"Abbiamo previsto questo momento", dichiara Heineken. "Continuiamo a essere orgogliosi partner della F1 e abbiamo appena firmato una partnership globale con Premier Padel (leggi notizia EFA News), lo sport in più rapida crescita al mondo, con una significativa portata multigenerazionale e di genere. Due eventi principali che continueranno a sottolineare la nostra passione per l'unione delle persone in alcuni dei più grandi tornei sportivi del mondo. Inoltre, stiamo costantemente valutando altri eventi che aggiungeranno proprietà innovative che ci aiuteranno a creare significato e differenza su scala globale".

"Abbiamo ancora due anni per rendere grande la sponsorizzazione della Champions League e mantenere l'associazione con il marchio Heineken nella mente delle persone per gli anni a venire. È stato un percorso fantastico", conclude la nota, "e, nello spirito della nostra mentalità pionieristica e continuando a creare significato e differenza per i nostri marchi, siamo orgogliosi di investire nel futuro".