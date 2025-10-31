Traffico merci, novembre nero in autostrada?

Congestione, traffico, code interminabili sulle autostrade e ai caselli, troppi cantieri per lavori, camion bloccati per ore e ore. Sui mali concordano tutti. Sulla terapia per guarirli o comunque attenuarne l’effetto si ripropone, secondo Maurizio Longo, segretario generale di Trasportounito, “la solita forma italiota: armiamoci e partite".

"Le scelta di vietare il sorpasso ai tir per 90 chilometri sull’A1 -spiega Longo-, fra i caselli di Incisa, Reggello e Chiusi, rischia di produrre l’effetto diametralmente opposto". Rischia cioè, secondo l'esperto di generare "rischi alla sicurezza con code interminabili, incolonnamenti di vetture, paralizzando spesso entrambe le corsie di marcia e spingendo un numero che sarà inevitabilmente crescente di autotrasportatori a scegliere, in confronto alle ore di coda ed ai pedaggi in autostrada, l’unica opzione alternativa possibile: l’utilizzo della viabilità ordinaria”.

Se gli ideatori di questa soluzione, aggiunge Longo, "sostengono che si tratta di una sperimentazione che inizierà a partire dal 3 novembre", e non di una scelta definitiva, resta il fatto che questa idea viene applicata in assenza di un qualsivoglia confronto preliminare con le rappresentanze associative delle categorie direttamente interessate.

“Confronto che -sottolinea Longo- avrebbe evidenziato gli altissimi rischi di incidentalità provocati da improvvisi blocchi sulla corsia di sorpasso, e quindi un vero e proprio attentato ai livelli di sicurezza. Per non parlare dell’inevitabile dirottamento di parte del traffico pesante, a velocità ridotte sulla viabilità ordinaria e spesso con l’attraversamento di centri urbani, e del forte incremento dei tassi di inquinamento che genererà”.

“Gli esempi dei danni provocati dal divieto di sorpasso e dalla istituzione di corsie singole di scorrimento del traffico -conclude il Segretario di Trasportounito- sono sotto gli occhi di tutti, specie di un autotrasporto che in termini operativi è costretto ormai a farsi carico di extra costi cronici che si sommano a tempi interminabili di scarico e carico: già oggi sulla rete autostradale con una viabilità falcidiata da cantieri, deviazioni, impedimenti di vario tipo, tende a clonare le cause di una congestione cronica”.





